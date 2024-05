Real Madrid – Cádiz: ganar y esperar

Ganar y esperar, no le queda otra al Real Madrid en esta jornada de Liga. Los blancos se medirán al Cádiz (16:15 horas) en el estadio Santiago Bernabéu con la necesidad de sumar los tres puntos para acercarse un poquito más al título número 36 y, después, ponerse delante de la televisión para ver qué hace el Barcelona contra el Girona en la final por ver quién juega la Supercopa de España que se celebrará en Montilivi.

Si el Real Madrid suma los tres puntos y el Barcelona no es capaz de ganar al Girona, da igual que empate o que pierda, los blancos serán campeones de Liga dos horas después de haber finalizado su partido. Es decir, ganarán el título en diferido y sin jugar.

Este escenario, desconocido para los madridistas, plantea una disyuntiva que, en estos momentos, los blancos tienen clara: no habrá celebraciones de los jugadores. Salvo cambio de última hora, en el caso de entonar el alirón, los blancos no irán a ninguna parte y aplazarán los festejos para otro momento. Es decir, salvo cambio de plan, los jugadores del conjunto blanco no acudirán a la Plaza de Cibeles junto a los seguidores blancos.

«No hemos pensado en nada de todo esto, porque todavía no hemos ganado nada. Pensaremos en las celebraciones el día que estemos matemáticamente seguros. El único objetivo de mañana es sacar tres puntos de este partido», comentó Ancelotti en rueda de prensa.

Los futbolistas del Real Madrid terminarán de jugar su partido contra el Cádiz y seguirán los pasos habituales tras cada encuentro que se celebra en el estadio Santiago Bernabéu. No habrá nada especial, aunque lo que no descartan a OKDIARIO es que a nivel particular sí puedan ver todos juntos el partido que enfrentará a Barcelona y Girona para saber si son campeones. En ese caso, sí podrían hacer una pequeña celebración, pero siempre de manera privada.

El Real Madrid tiene claro que a pocos días de jugarse la final de la Champions contra el Bayern en el estadio Santiago Bernabéu no es el momento de hacer celebraciones. Tras el Cádiz, todas las miradas apuntarán a los alemanes y, después, ya habrá tiempo para festejos.

Courtois y 10 más

En cuanto a la alineación, Ancelotti hará muchos cambios. El primero estará en la portería, donde regresará Courtois once meses después. El belga, ya recuperado, será titular. También habrá novedades en defensa. Lucas Vázquez formará en el lateral derecho, mientras que Fran García actuará por el costado izquierdo. La pareja de centrales será la formada por Militao y Nacho Fernández.

En el centro del campo, Camavinga al corte, con Modric y Ceballos en la creación del juego madridista. Por delante, en la mediapunta, jugará Brahim, mientras que el peligro goleador será cosa de Arda Güler y Joselu Mato.

Las pocas esperanzas gaditanas

Por su parte, el Cádiz no quiere ser el convidado de piedra del anticipo de la posible fiesta madridista por el título de Liga, en una jornada que no se le podía presentar peor a los gaditanos al estar en posición de descenso a cinco puntos de la permanencia con sólo cinco partidos por delante para la finalización de la competición.

Además, el Cádiz no conoce la victoria fuera de su casa en toda la temporada, por lo que su objetivo de estrenarse en este concepto se dificulta aún más al medirse a un líder que persigue ante los suyos la consecución del título liguero.

Los amarillos han jugado lejos de su terreno de juego dieciséis encuentros y sólo han podido sumar seis puntos, gracias a media docena de empates, cifras elocuentes de la temporada de los cadistas y de la dificultad que han encontrado para sumar de tres fuera de su feudo.

En este sentido, si se mira el capítulo goleador, el conjunto que dirige el técnico argentino Mauricio Pellegrino es el menos realizador de Primera División, con 23 tantos en 33 partidos; y a la hora de encajar, dobla la cifra: 46 goles en contra.

El Cádiz presenta una semana más las bajas del defensa Jorge Meré y del centrocampista maliense Romy Kouamé, ambos por lesión. Se caerá de la alineación inicial que se midió al Mallorca el central sirio Aiham Ousou, que sufre un esguince.

Real Madrid – Cádiz: posibles onces