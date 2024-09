Real Madrid – Betis: obligados a reaccionar

Toca reaccionar. No le queda otra a un Real Madrid que ha llegado a esta cuarta jornada de Liga con cinco puntos en la clasificación y viendo al Barcelona a siete de distancia, aunque con un partido más los culés. Dos empates llenos de dudas ante Mallorca y Las Palmas y una victoria con más goles que brillo frente al Valladolid es el botín de los de Ancelotti en estos tres primeros partidos de la competición doméstica. Todo lo que no sea ganar al Betis a las 21:30 horas en el estadio Santiago Bernabéu supondrá un revés que hará saltar, aún más, todas las alarmas.

El Real Madrid no está bien y Ancelotti no lo esconde. El inicio de la temporada no ha sido para nada el esperado. Si en Varsovia contra la Atalanta ya hubo alguna duda, cuando empezó la Liga todo se confirmó. Una muy mala segunda parte contra el Mallorca, un mal primer tiempo contra el Valladolid y un sinsentido frente a Las Palmas han llevado a los blancos a una situación poco imaginable antes de que comenzase el curso.

«Estar preocupado no es mala sensación porque significa que te estás ocupando del problema que tienes. Hemos tenido un problema en el último partido, en el que no hemos sido capaces de tener el bloque compacto y tenemos que mejorar con un mejor trabajo colectivo. Todos estamos de acuerdo en esto. He hablado con los jugadores y piensan lo mismo. Cuando el problema es claro es bastante sencillo solucionarlo», aseguraba Ancelotti en la previa del partido.

Es obvio que el italiano sabe que las cosas no están bien y que debe encontrar una solución cuanto antes. Ancelotti busca un ansiado equilibrio que no aparece al mismo tiempo que asegura que Vinicius y Mbappé están jugando bien al fútbol. La realidad es que en tres partidos el brasileño ha hecho un gol, de penalti, y ha dado una asistencia, mientras que el francés ni una cosa ni la otra. Los números dicen que no está cumpliendo las expectativas. Ante el Betis en el Bernabéu tiene una buena oportunidad de empezar a cambiar su historia.

Para este encuentro, Ancelotti hará pocos cambios. Regresará Carvajal al lateral derecho, Arda Güler tiene muchas opciones de formar por delante de Valverde y Tchouaméni, mientras que al ataque regresará Rodrygo Goes. El resto será lo esperado para un partido donde los blancos están obligados a reaccionar frente a un equipo al que no se le da para nada mal jugar en el Santiago Bernabéu, donde sólo ha perdido uno de sus siete últimos partidos.

A pescar en río revuelto

El Betis de Manuel Pelligrini, que ha arrancado bien la temporada, manteniéndose invicto en los cuatro partidos oficiales que ha jugado. En Liga, solo ha disputado dos encuentros, y ambos empatados. Sin embargo, las sensaciones del equipo han sido mejores en Europa, donde ha certificado su presencia en la fase de liga de la Conference League tras imponerse por un global de 5-0 al Kryvbas ucraniano.

La visita al Bernabéu será el segundo partido liguero consecutivo que afronte lejos del Benito Villamarín, ya que su encuentro de la tercera jornada frente al Getafe quedó aplazado por el compromiso europeo. En el primero, y último duelo de Liga disputado, el Betis no pudo pasar del 0-0 ante el Deportivo Alavés, en un partido en el que los de Pellegrini fueron superiores y solo el acierto les privó el triunfo.

El Betis intentará seguir con su buena racha en feudo madridista. El equipo verdiblanco es uno de los rivales más duros para el Real Madrid cada vez que visita el Bernabéu. El curso pasado logró un empate sin goles en la última jornada liguera, dejando al equipo Ancelotti sin marcar en casa, algo que ha conseguido en seis de sus últimas siete visitas. De hecho, el equipo blanco tan solo ha ganado uno de sus últimos siete duelos en los que ha tenido al Betis como visitante.

Además, la actualidad del Betis viene marcada por un último día de mercado de fichajes en el que perdieron a su capitán Nabil Fekir, que se ha marchado a Emiratos Árabes Unidos. En su lugar, la plantilla se ha reforzado con la llegada de Giovani Lo Celso que, en su segunda etapa en el conjunto hispalense, podría redebutar con la camiseta del Betis en el Bernabéu. Otro que podría debutar es Vitor Roque, cedido por el Barça, que incluso podría ser titular.

Por último, con respecto al once que consiguió la victoria del pasado jueves en Conference, Pellegrini podría introducir hasta seis cambios. Al anteriormente mencionado de Vitor Roque en la punta de ataque, se le sumarían la de los laterales Sabaly y Perraud; Marc Roca en el centro del campo, y Fornals y William Carvalho en la línea de mediapuntas.

Real Madrid – Betis: posibles once