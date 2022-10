Real Madrid-Barcelona: un Clásico de los de antes

Real Madrid y Barcelona se vuelven a citar en un Clásico que tendrá aroma al pasado. A esos en los que los dos transatlánticos del fútbol español se jugaban mucho más que tres puntos. Los blancos y los azulgranas llegan al Santiago Bernabéu en lo más alto de la clasificación empatados, por lo que el que sea capaz de sumar los tres puntos endosará un golpe en el mentón a su máximo rival por hacerse con el título. Tras varias temporadas donde estos duelos no tuvieron tal importancia, en esta ocasión, el encuentro perteneciente a la jornada nueve de la Liga Santander puede marcar en parte el futuro de ambos equipos en el campeonato doméstico.

El Real Madrid llega a este partido bien en cuanto a los resultados, peor en cuanto a las sensaciones y con sed de venganza. Los de Ancelotti todavía no saben lo que es perder un partido esta temporada, sólo han cedido dos puntos en Liga y están clasificados para los octavos de final de la Champions. En cuanto al fútbol, no están enseñando su mejor versión y necesitan encontrar una buena versión de futbolistas como Benzema y Vinicius. Mientras que en el vestuario no olvidan la derrota por 0-4 del último Clásico y quieren devolvérsela a los de Xavi.

Para este partido, Ancelotti no podrá contar con Courtois. El belga no se ha recuperado de las molestias que sufre en el nervio ciático y no será de la partida, por lo que el portero del Real Madrid para el Clásico será Lunin. El que sí está en la convocatoria es Rüdiger Eso sí, el alemán, que se tiene que proteger con una máscara, no apunta a titular. En la derecha formará Carvajal, en la izquierda, Mendy y la pareja de centrales será la compuesta por Militao y Alaba.

En el centro del campo formará Tchouaméni en el corte con Modric y Kroos dando sentido al juego, mientras que el ataque será cosa de Valverde, Vinicius y Benzema. Por lo tanto, Rodrygo comenzará en el banquillo y está llamado a revolucionar el partido en la segunda mitad.

Tocados al Bernabéu

El Barcelona llega tocado a este Clásico después de empatar ante el Inter de Milán y tener pie y medio fuera de la Champions. Después de ser eliminado el pasado año en la fase de grupos, el 3-3 contra los italianos ha vuelto a resucitar fantasmas y levantar dudas sobre el juego de los de Xavi Hernández, especialmente debilitado en defensa.

Para este encuentro, Xavi no podrá contar con Ronald Araujo, Héctor Bellerín y Andrea Christensen, aunque recupera a Jules Koundé tras su lesión muscular en el muslo izquierdo. De hecho, el francés apunta a titular. «Está al 100%, se encuentra muy bien físicamente, ha entrenado fuerte, está disponible», aseguró el entrenador del Barcelona en la previa.

El que tampoco se lo perderá es Lewandowski, autor de un doblete contra el Inter el miércoles, que mantuvo al Barça con vida en la Champions. El polaco es el actual máximo goleador del campeonato español con nueve goles en ocho encuentros de Liga, por lo que este encuentro se presenta como la mejor ocasión para seguir ampliando su cuenta. El atacante debería ir acompañado en el ataque por Raphinha y Ousmane Dembélé.