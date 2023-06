Real Madrid-Athletic: tarde de despedidas

Tarde de despedidas en el estadio Santiago Bernabéu. Real Madrid y Athletic pondrán punto final a la temporada con diferentes objetivos. Los blancos buscan acabar la Liga segundos dejando un buen sabor de boca a una afición tocada tras el fiasco sufrido ante el Manchester City en la Champions, mientras que los vascos tratarán de sumar los tres puntos para pelear por la séptima plaza que le permitiría jugar el próximo curso la Conference League. Para ello, debe ganar y que no lo haga Osasuna ante el Girona. Si empata y los navarros pierden, también les valdría.

El Real Madrid vivirá una tarde de despedidas en el estadio Santiago Bernabéu. Cuando el fútbol vuelva al coliseo madridista en el mes de septiembre, ya que durante agosto no se jugará porque el club blanco pedirá que las tres primeras jornadas se disputen lejos de Chamartín para terminar la reforma, nada será igual. Asensio no estará. Mariano y Hazard tampoco. Nadie sabe si seguirá Nacho e, incluso, Benzema. Sí estará Fran García. También Bellingham. Y alguna nueva cara más.

Por este motivo, el partido en el Bernabéu será muy especial. Ancelotti apunta a apostar por su once de gala, el mejor que tiene, pero dará minutos a todos aquellos que puede ser que jueguen sus últimos minutos de blanco. Es decir, Asensio, Nacho, Hazard, Mariano y Ceballos, que aunque está cerca de seguir, todavía no ha renovado, tienen muchas opciones de tener sus minutos.

Regresará Vinicius al once titular tras perderse los dos últimos partidos por una leve molestia de rodilla. Alejado del ruido tras el último capítulo de racismo sufrido en un estadio español, en Mestalla. Autor de 23 goles y 17 asistencias en una temporada de crecimiento para pasar a ser el gran referente ofensivo del Real Madrid. Por encima de un Karim Benzema irregular que esta semana ha sido noticia por la suculenta oferta del fútbol árabe y la duda de su continuidad.

También jugará Karim Benzema. Quién sabe si esta será la última tarde del capitán defendiendo la camiseta del Real Madrid tras 14 años. Su futuro sigue en el aire, el Real Madrid se remite a su contrato y en las próximas semanas se decidirá todo.

En busca de Europa

El Athletic visita el Santiago Bernabéu con la intención de realizar una gesta en un escenario en el que no gana desde hace 18 años y apurar así sus escasas opciones europeas que pasan también porque, además, Osasuna no gane al Girona en El Sadar.

La dolorosísima derrota del pasado domingo frente al Elche, además de sellar una de las peores temporadas de la última década en San Mamés, privó al equipo de Ernesto Valverde incluso de la opción de depender de sí mismo en este último encuentro para lograr esa séptima plaza que tuvo en su mano hace apenas un par de semanas.

A la espera de lo que ocurra en Pamplona la primera premisa para el Athletic es ganar en un estadio donde no lo hace desde el 19 de febrero de 2005 y en el que ha encajado 15 derrotas, varias de ellas por goleada, en las últimas 17 visitas. El reto, por lo tanto, es mayúsculo para un equipo tocado en el ánimo y muy justo físicamente en este sprint final al que la baja por lesión en el último mes de sus dos centrales titulares, Iñigo Martínez y Yeray Álvarez, le ha mermado de manera muy notable.

Ninguno de los dos defensas ni el también lesionado Dani García estarán en el coliseo blanco. Sí se espera la presencia de Nico Williams una vez que el delantero internacional, convocado el viernes por Luis de la Fuente, está recuperado del proceso gripal que le hizo perderse el duelo contra el Elche. También parece que Valverde podrá contar, al menos en la convocatoria, con un Ander Herrera que ha trabajado durante la semana con el grupo, aparentemente restablecido de su sexta lesión muscular en una campaña que ha sido un calvario para el exfutbolista del PSG.

Este clásico liguero será la despedida oficial de Mikel Balenziaga tras una etapa de 12 años en el Athletic. También podría ser el último partido como rojiblancos de Raúl García y Oier Zarraga, que acaban contrato el próximo 30 de junio y de quienes no hay noticias sobre si seguirán o no en Bilbao al igual que un Iñigo Martínez de quien se da por hecho que no continuará en la capital vizcaína.