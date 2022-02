Real Madrid – Alavés: horario y dónde ver online en directo y por TV el partido de Liga Santander

El Real Madrid juega este sábado 19 de febrero el encuentro correspondiente a la jornada 25 de la Liga Santander frente al Alavés en el Santiago Bernabéu. Los de Carlo Ancelotti quieren recuperarse del batacazo sufrido en el Parque de los Príncipes en el choque intersemanal frente al PSG en la Champions League y buscarán esa victoria que les de moral y, además, que les permita seguir sacándole esa renta de puntos a sus perseguidores en la clasificación del campeonato.

El club blanco no tiene prácticamente tiempo para estudiar qué salió mal en París y ponerse a preparar su siguiente partido. Hace unos días caían ante el PSG por 1-0 con el gol solitario de Kylian Mbappé y este sábado ya les toca volver a vestirse de corto para recibir al Alavés en el Santiago Bernabéu. Con Ancelotti asumiendo la culpa del planteamiento en el encuentro de Champions, ahora el Real Madrid tiene la posibilidad de darle una alegría a los aficionados que en unas semanas estarán animando en La Castellana para que den la vuelta a la eliminatoria y sigan vivos en la máxima competición continental.

Los pupilos de Carlo Ancelotti continúan liderando la clasificación de la Liga Santander, pero el Sevilla no pierde la estela del conjunto blanco. Mientras que Barcelona y Atlético cada vez ven desde más lejos al combinado madridista, los hispalenses no cesan en su intentona de pelear por el campeonato hasta el final. Y es por esa obsesión sevillista por lo que el Real Madrid no puede descuidarse en la Liga, por lo que tienen que dejar atrás la derrota ante el PSG y dejar para más adelante el pensar en el encuentro de vuelta.

Delante estará un Alavés que comienza en puestos de descenso esta jornada 25 de la Liga Santander y ni con una victoria podrán salir de esos puestos. Los hombres de José Luis Mendilibar comienzan a ver cómo las jornadas pasan y si no comienzan a reaccionar ya y a sacar resultados positivos en unas semanas pueden verse con una salvación casi imposible si sus rivales directo sí cumplen y suman de tres en tres.

Horario del partido de Liga Santander

El Real Madrid se enfrenta al Alavés en el partido de la jornada 25 de la Liga Santander a partir de las 21:00 horas, una hora menos si te encuentras en las Islas Canarias.

¿Dónde se juega el Real Madrid – Alavés?

El Santiago Bernabéu acoge este sábado 19 de febrero a las 21:00 horas (horario peninsular) el encuentro correspondiente a la jornada 25 de la Liga Santander entre el Real Madrid y el Alavés.

¿Dónde ver por televisión y online el partido?

El Real Madrid – Alavés se podrá ver en televisión a través del canal de Movistar LaLiga. Además, en DIARIO MADRIDISTA encontrarás la narración online en directo del partido de la jornada 25 de la Liga Santander, con el minuto a minuto, resultado y goles del Real Madrid – Alavés desde una hora antes del arranque del mismo.

¿Quién arbitra el Real Madrid – Alavés?

El colegiado designado para el partido en el Santiago Bernabéu de este sábado entre Real Madrid y Alavés es José Luis Munuera Montero. En el VAR estará Xavier Estrada Fernández.