La rabieta del irónico Albelda tras la sanción al Valencia: «Igual mañana…»

En Valencia claman contra el Comité de Competición, que ha tomado medidas inmediatas por los insultos racistas a Vinicius Junior. El Valencia será multado con 45.000 euros y, además, se cerrará la grada de Mestalla en la que se produjeron los incidentes durante cinco partidos. Una sanción que parece injusta y desproporcionada a muchos valencianistas, como es el caso de David Albelda.

El ex capitán che carga con dureza e ironía por la decisión de cerrar la grada de animación de Mestalla durante cinco partidos. «Siempre hay una primera vez para cambiar las normas del juego. Igual mañana nos cierran hasta el Palau de la Generalitat», ha escrito Albelda en sus redes sociales tras conocerse la resolución del Comité de Competición.

«Que un Comité de Competición mienta en su propia resolución es increíble. ¿Cómo nos podemos sentir los que estuvimos en el campo? Dicen que hubo cánticos de ‘mono’ y ‘tonto’ cuando es mentira. Si lo de la grada sirve para que no pase más, bienvenido sea. Que a los que insultan los metan en la cárcel, fenomenal. Pero un comité tiene que ser mucho más serie y no tragarse vídeos falsos montados por ahí», añadió Albelda en el programa El Partidazo de COPE.

Por su parte, el Valencia ha recibido la decisión del comité con estupor e «indignación» y fuentes oficiales han informado que van a recurrir hasta las últimas instancias. Por otra parte, la Agrupación de Peñas Valencianistas ha emitido un comunicado en el que califica la sanción impuesta al Valencia de ridícula y desproporcionada.

También se ha pronunciado al respecto el entrenador del Valencia, Rubén Baraja: «Estoy y estamos en contra del racismo. Nosotros como club, históricamente tenemos jugadores de raza negra en nuestro equipo. Los hemos querido y respetado siempre como personas por encima de todo. No vamos a permitir que a la afición se le tache con calificativos que no representamos. Al igual que un jugador se revela, con toda la razón, con descalificativos que atentan contra su dignidad y que yo eso lo apoyo con toda la contundencia. El Valencia cuando se produjeron los hechos actuó con la rapidez y la inmediatez necesaria en este tipo de situaciones. La sanción que el club ha recibido me parece desproporcionada e injusta».