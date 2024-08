Juanmi Latasa sigue pendiente de su futuro mientras competa la gira por Estados Unidos con el Real Madrid. La única certeza del delantero en estos momentos es que, salvo sorpresa mayúscula, no se quedará en el conjunto blanco. El club y su representante le buscan una salida que esperan encontrar una vez regresen de Estados Unidos. Novias le sobran, pero no hay prisa por encontrarle un acomodo y sí quieren hacerlo con acierto, para que donde recaiga tenga minutos y se sienta importante.

Precisamente, por eso mismo el equipo que mejor está colocado en estos momentos para hacerse con la compra, ya que la cesión está prácticamente descartada al entrar el jugador en su último año de contrato, es el Valladolid. El Real Madrid tiene claro que no dejará que un jugador que finaliza contrato dentro de una temporada se vaya cedido con la posibilidad de que pueda irse libre a cualquier otro equipo. Por lo tanto, el plan apostar por la fórmula que tan buen resultado le ha dado al club blanco en los últimos tiempos vendiendo un porcentaje de sus derechos que le permitirían recuperarlo en un futuro o ganar dinero en una futura venta.

No obstante, el Valladolid no es el único equipo que está interesado en Latasa. El Espanyol también pretende al madrileño, pero sus problemas con el límite salarial dificultan su llegada a Cornellá. Por otro lado, el Rayo Vallecano también le tiene en agenda, aunque están pendientes del futuro de Raúl de Tomás y no iría con la vitola de titular.

Menos opciones tiene de hacer las maletas hacia Andalucía. Y es que, Sevilla y Betis le siguen, aunque para ninguno de los dos es la primera opción. También está el Getafe, donde jugó la pasada temporada, que sigue estando pendiente del delantero y es una opción para refozar una delantera con pocos efectivos. Fuera de nuestras fronteras, varios clubes se han interesado por el espigado ariete, pero su intención es continuar en España y afianzarse en nuestra Liga.

Ancelotti encantado con Latasa

Mientras tanto, Juanmi Latasa está centrado en hacerlo lo mejor posible con el Real Madrid en cada entrenamiento y en cada amistoso. Ante el Milan tuvo minutos, mientras que frente al Barcelona no jugó ni un minuto. No obstante, tanto Ancelotti como su cuerpo técnico están encantados con el rendimiento de este jugador y su predisposición al trabajo.

El cuerpo técnico está muy contento con su rendimiento y su compromiso. De hecho, es habitual que le feliciten tras los entrenamientos. Además, al estar cumpliendo a rajatabla con el temido y efectivo método Pintus, que le permitirá llegar a su nuevo equipo, sea el que sea, al cien por cien.