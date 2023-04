El PSG vuelve a ceder ante Mbappé

El Paris Saint Germain vuelve a ceder una vez más ante Kylian Mbappé. El último culebrón sucedido en París en torno al delantero galo y el club parisino se ha vuelto a traducir en una nueva recogida de cable por parte de la entidad que preside Al-Khelaifi. El vídeo promocional usando la imagen de Mbappé incendió al jugador, que emitió un comunicado al respecto, el club rectificó y poco después volvió a usarlo. El presidente de la entidad fue a calmar las aguas al entrenamiento y hasta el propio entrenador reconoció la tensión. Ahora el PSG mantiene su confianza en Luis Campos.

El PSG es en estos momentos un polvorín. Si de por sí los negativos resultados deportivos no llevaran a replanteárselo todo en París, también hay mucho ruido en torno al futuro de sus grandes estrellas, su entrenador y hasta su director deportivo, Luis Campos.

El encargado de la planificación deportiva del club, uno de los puestos que exigió Mbappé para su renovación el pasado verano, estaba en el alambre tras el mal momento deportivo del equipo, eliminado de Champions League a las primeras de cambio y en el foco por sus fichajes.

Según avanza L’Equipe, el PSG tiene ya decidido que Luis Campos seguirá al frente de la dirección deportiva del club la temporada que viene, pese a todas las críticas recibidas por su planificación pasada. Esta decisión llega justo después del incendio generado con Mbappé y que pone en serio riesgo su futuro en el club. Es otra maniobra más de la entidad para mantener contento al futbolista y asegurarse así de su continuidad.

Este próximo mercado de fichajes es decisivo para el PSG. Se viene un verano agitado, principalmente por el futuro incierto del propio Kylian Mbappé, de Leo Messi y de Neymar Jr., las tres grandes estrellas de la entidad parisina. La de Mbappé dependerá de detalles y del equipo que se construya de cara al próximo curso, aunque está por ver qué papel toma el Real Madrid en torno al francés. Por otro lado está Messi, que acaba contrato y de momento ha hecho oídos sordos a la oferta de renovación del club. Neymar tiene contrato, pero el club le quiere fuera en otro gesto más hacia Mbappé.

La relación entre Mbappé y Campos se forjó en el Mónaco, desde donde saltó el francés hacia el PSG. Fue él el que pidió que llegara al PSG, un hombre de su confianza dirigiendo la dirección deportiva y el club accedió. Las críticas tras esta temporada son numerosas pero Al-Khelaifi hará oídos sordos con tal de contentar a un Mbappé que está en estos momentos muy molesto con la entidad.

«Acabo de ver la campaña de renovación de abonos del club para la temporada 23/24. En ningún momento se me informó del contenido de la entrevista. Parecía una entrevista básica en un día de marketing del club. No estoy de acuerdo con este vídeo publicado. Por eso lucho por los derechos de imagen individuales. El PSG es un gran club y una gran familia, pero no es Kylian Saint-Germain», eran las incendiarias palabras del francés tras el vídeo promocional publicado por el club que han abierto otro cisma entre la cúpula y su máxima estrella.