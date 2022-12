Un año más, el futuro de Ferland Mendy vuelve a estar en el aire. El lateral izquierdo sigue reclamando una mejora de contrato que el Real Madrid no está dispuesto a ofrecerle, mientras que clubes poderosos empiezan a llamar a su puerta tentándole a cambiar de aires. Uno de estos equipos es el PSG, que lleva tiempo soñando con que el francés aterrice en París, aunque no es el único. El Manchester City también está pendiente del defensa, que mientras en los despachos su situación no evoluciona, en la plantilla es un fijo para Carlo Ancelotti.

Mendy y sus representantes llevan tiempo reclamando una mejora contractual que no va a llegar por el momento. En 2019, cundo fichó, firmó un contrato con el Real Madrid hasta 2025, que, por el momento, desde la cúpula madridista no están dispuestos a ampliar ni mejorar. Mientras, el jugador y su entorno quieren una mejora de sueldo y si no llega podría empujarle a hacer las maletas en busca de nuevas aventuras el próximo verano.

El Real Madrid conoce perfectamente la situación y en estos momentos tiene otras prioridades por delante de Mendy. Además, en la dirección deportiva hay unas dudas con el rendimiento del defensa que Ancelotti no tiene. Para el italiano es un fijo, pero desde los despachos no tienen claro ni su rendimiento deportivo, donde siempre ha dejado dudas, ni físico, aunque esta temporada, al contrario de lo que sucedió el año pasado, no está sufriendo lesiones.

En el club conocen perfectamente el deseo del futbolista, pero no tienen la más mínima intención de mover ficha por el momento. De hecho, si ven que llegado el verano se inclina por una salida, desde el Real Madrid no le pondrán grandes impedimentos siempre que traiga una oferta que satisfaga a la entidad. El próximo verano será clave para saber qué pasa con el galo.

Dos balas en la recámara

Mientras, el Real Madrid tiene dos jugadores en la recámara llamados a ocupar ese puesto si Mendy decide salir. Uno es Fran García, que podría regresar a la que fue su casa a cambio de 10 millones de euros. El jugador del Rayo Vallecano es muy del gusto de Ancelotti. El otro es Miguel Gutiérrez. Los blancos tienen el 60 por ciento de los derechos del jugador y, aunque deberían negociar, podría regresar el próximo verano.

Miguel Gutiérrez supo de primera mano el pasado 30 de octubre lo que opina el club de él. El propio Davide Ancelotti habló con el canterano madridista para transmitirle que le estaban siguiendo y estaban muy felices por su rendimiento, mientras que el propio Florentino Pérez bajó a saludarle al vestuario.

Estas dos son las opciones sencillas, rápidas y baratas para reforzar el lateral izquierdo, mientras que la más complicada es la de Alphonso Davies. Como contó OKDIARIO, el canadiense es uno de los jugadores que están en la agenda del Real Madrid tras el Mundial de Qatar, pero tiene contrato con el Bayern y su única vía de escape es que no renueve y en 2024 el club bávaro acepte una salida semejante a la de Kroos. Si no, será muy difícil sacarle de la Bundesliga.