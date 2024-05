Prueba final para Lunin

Andriy Lunin defenderá la portería del Real Madrid en la noche más importante de la temporada hasta la fecha. El meta ucraniano vivirá otro gran partido de Champions League en el Santiago Bernabéu, territorio en el que ha jugado 14 partidos y encajado nueve goles. Una espectacular actuación europea como portero local le haría ser recordado por siempre entre el madridismo y la de este miércoles contra el Bayern de Múnich podría ser la idónea.

Lunin quiere una noche especial, se la merece. El ’13’ será titular en el once de Carlo Ancelotti, como bien confirmó en la rueda de prensa previa al encuentro. «Si no cambio de idea esta noche jugará Lunin», dijo bromeando, para acto seguido confirmar su presencia en la alineación, descartando la de Thibaut Courtois: «Estaba muy bien y por eso jugó. Ahora se tendrá que tomar su tiempo para alcanzar su mejor versión. El plan no cambiaba por una parada».

Bien es cierto que Ancelotti tuvo la tentación de poner al belga contra el Manchester City antes de que su rotura de menisco lo impidiera y también la ha tenido para la vuelta de las semifinales ante el Bayern. Pero Lunin ha dado motivos de sobra para ganarse la oportunidad y ser él uno de los protagonistas de lo que se espera que acabe siendo el pase a una nueva final de Champions.

El ’13’ no ha había tenido protagonismo en el Real Madrid hasta este año, en el que una inoportuna e inesperada lesión de Courtois antes de empezar la Liga le entregó la llave de la portería. No obstante, el club blanco no quiso entregarle todo el candado y fichó a Kepa Arrizabalaga como cedido, pero las cosas cayeron por su propio peso y Lunin se acabó apropiando de los palos.

Lunin se adueñó de la portería

Tras la victoria por 3-2 contra el Almería en el Bernabéu, Kepa quedó completamente sentenciado y sólo ha jugado un partido más desde entonces, uno de entreguerras contra la Real Sociedad, con la Liga ya en el bolsillo. Lunin ha disputado un total de 29 choques en los que ha realizado un total de 27 paradas, incluyendo un penalti detenido contra el Braga en Champions.

Cuando finalice el curso habrá firmado una serie de grandes actuaciones, pero las que más se recordarán serán las dos de Alemania y la del Etihad. Lunin hizo nueve paradas y fue el mejor del partido en Leipzig en la ida de octavos de final, impidiendo lo que podría haber sido un tropiezo que habría condenado a los blancos en el Bernabéu, donde empataron 1-1 y se libraron por los pelos de la prórroga.

A la siguiente cita a domicilio, Lunin se hizo gigante. Fue en el Etihad, donde acompañado por una defensa imperial frenó uno y otro ataque de los de Pep Guardiola hasta llegar a la tanda, en la que paró dos penaltis, uno a Bernardo Silva, en un ejercicio de fe, quedándose en el medio de la portería y otro a Mateo Kovacic con una estirada asombrosa.

Fundamental en el Allianz

Por último, su visita al Allianz Arena no fue tanto un largo repertorio de intervenciones, sino una serie de aciertos en momentos puntuales. El ucraniano salvó los muebles a los 40 segundos del pitido inicial parando con el pie un tiro de Leroy Sané que iba para dentro. Pero su gran parada llegó en la segunda parte, cuando le acababan de remontar a su equipo y blocó un cabezazo a bocajarro de Dier en un córner para frenar la sangría.

Con todos estos precedentes, Lunin pisará de nuevo el césped del Bernabéu para estar ahí cuando las cosas estén más complicadas. Es la vuelta de unas semifinales y en una fase tan adelantada del torneo es esperar que haya momentos para ambos equipos, más aún cuando el rival es de la grandeza del Bayern. Afrontar este tipo de retos con la certeza de tener un portero de plena seguridad, aliviará al resto de soldados que a partir de las 21:00 horas emprenderán una nueva batalla por la historia.