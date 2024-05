Problemas para el Bayern: Guerreiro se lesionó a cuatro días de jugar en el Bernabéu

Problemas para el Bayern de Múnich a tan sólo cuatro días del decisivo partido de vuelta de semifinales ante el Real Madrid en semifinales. Uno de sus principales jugadores, Raphael Guerreiro, se lesionó en el encuentro de Bundesliga de este sábado del Bayern ante el Stuttgart, un partido en el que además el próximo rival del Real Madrid en Copa de Europa perdió (3-1) y se complicó la segunda plaza en la liga alemana. .

El lateral portugués, que jugó la segunda parte en el encuentro de ida en el Allianz ante el Real Madrid, cayó lesionado en este importante partido de la liga alemana para el Bayern. Ya con la Bundesliga perdida, ganada por el Bayer Leverkusen tras 11 años de reinado del equipo bávaro, el conjunto muniqués se jugaba en este duelo ante el Stuttgart la segunda plaza. Antes del encuentro, el Bayern de Múnich sacaba cinco puntos a su rival con tres jornadas por disputar. Ahora, tras esta derrota, ya son sólo dos cuando quedan seis en juego.

En este duelo en el campo del Stuttgart, Raphael Guerreiro salió en el once titular de Thomas Tuchel, pero a los 17 minutos, con 0-0 en el marcador, tuvo que ser cambiado por lesión. Al portugués se le vio cojeando con molestias en el tobillo izquierdo y falta por conocer si estas molestias son tan graves como para no estar en el Santiago Bernabéu el próximo miércoles.

En este encuentro ante Stuttgart, y pese a su importancia por ese segundo puesto en la Bundesliga, Tuchel hizo rotaciones y dejó fuera del once a seis de los que fueron titulares ante el Real Madrid en el Allianz: Mazraoui, Goretzka, Laimer, Musiala, Müller y Sané. No le salió muy bien al Bayern, que se la pegó en Stuttgart. Estos futbolistas no salieron de inicio ante el Stuttgart, algo que sí hizo Guerreiro.

Sin embargo, a los 17 minutos, el portugués abandonó el terreno de juego cojeando y encendiendo las alarmas en el Bayern. Guerreiro no jugó de titular ante el Real Madrid en el encuentro de ida, pero justo al inicio de la segunda mitad saltó al terreno de juego, por lo que jugó 45 minutos en ese encuentro de Champions League sustituyendo a Goretzka. Pese a esa suplencia en el encuentro de ida, sí que se esperaba que tuviera un papel protagonista en el Santiago Bernabéu para el partido de vuelta.