Primera final para Ancelotti

Los tres próximos partidos que tendrá por delante el Real Madrid serán especialmente importantes para Carlo Ancelotti y su futuro en el equipo blanco. Los blancos juegan contra Osasuna, Leganés y Liverpool y tras lo sucedido frente a Barcelona (0-4) y Milan (1-3) en el estadio Santiago Bernabéu, el club ha comprendido una nueva derrota o las formas como esta se produzca, mirando hacia Anfield, obligarán a tomar decisiones a la entidad madridista.

Ancelotti está advertido y sabe que el equipo debe reaccionar cuanto antes. Se han quedado sin red y desde el club no quieren activar el estado de alarma, pero sí que tienen preparado el gabinete de crisis por lo que pueda pasar. Una derrota contra Osasuna obligarían a tomar decisión es a la cúpula madridista.

Nadie en el club se plantea la destitución de Ancelotti y confían en que el italiano sea capaz de sacar la temporada adelante, pero tienen que estar preparados para cualquiera de los escenarios. Si el Real Madrid continúa sin levantar el vuelo, el eslabón más débil es el entrenador.

No obstante, lo más importante es que Ancelotti está preparado para sacar esta complicada situación adelante, tal y como aseguró en rueda de prensa. «Sí, no sólo yo. El momento difícil lo estamos viviendo todos, no solo yo, también el club y todos nosotros. Seguimos siendo una familia muy unida, con una idea muy clara, ayudándonos y tengo mucha confianza en los jugadores, que son conscientes de las dificultades. Son momentos en el fútbol que siempre pasan. Es una oportunidad para sacar adelante y ser más fuertes en el futuro», aseguró el entrenador madridista.

Por lo tanto, se puede decir que el partido contra Osasuna se ha convertido en una final para conocer el futuro del italiano. No obstante, desde el vestuario, que se ha reunido en los últimos días para hacer autocrítica, confían en poder sacar adelante este complicado momento.

El club tiene un plan

En los despachos están preocupados por la situación de un equipo que es alarmante. La sensación que transmite la plantilla está lejos de ser la esperada. En la cúpula quieren ser pacientes y no tomar decisiones en caliente, pero como suele suceder siempre en la casa blanca hay un plan. Si en algún momento se toma la decisión de prescindir de Ancelotti, algo que no se plantean en estos momentos, el elegido para sustituirle sería Santiago Solari.

El argentino es uno de los hombres fuentes del club blanco. El director de fútbol del club blanco es uno de los jefes de Valdebebas y el nombre elegido para coger las riendas del primer equipo en el hipotético caso de que se cese a Ancelotti durante la temporada.

Hay que recordar que Solari ya fue el entrenador del primer equipo en 2018, tras la destitución de Julen Lopetegui. El argentino dirigió a los blancos en 32 encuentros. Los cuatro primeros fueron interinos, pero tras ganarlos todos, la entidad le ratificó. No terminó la temporada y fue cesado el 11 de marzo. Su lugar lo ocupó Zidane.