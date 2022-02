La prensa mundial se rinde a «SuperMbappé»

Kylian Mbappé salió por la puerta grande tras el partido del PSG ante el Real Madrid. El futbolista se consolidó como el mejor jugador del mundo, siendo decisivo para el equipo de Pochettino en la victoria ante el conjunto blanco. No le pudo la presión de medirse al que puede ser su próximo equipo, todo lo contrario, le sirvió de motivación para dar un plus y reivindicarse por encima del resto de estrellas que había sobre el Parque de los Príncipes. Su gran noche de Champions le ha llevado a copar las portadas de los grandes medios de comunicación del continente.

La prensa francesa no ha dudado en destacar la figura del futbolista galo. Acostumbrados a que esta temporada sea el salvador del PSG, no por ello dejan pasar la oportunidad para deshacerse en elogios hacia la que hoy por hoy es la gran estrella con la que cuenta Pochettino en su equipo. L’Equipe abre destacando que «Mbappé vuelve a salvar al PSG», mientras que Le Parisien, el medio más afín al club franco-qatarí señala lo siguiente: «Rey Mbappé, decepcionante Messi e hiperactivo Verratti».

En Italia, medios como la Gazzetta dello Sport se rinde al atacante de Bondy y no duda en atacar el partido realizado por Messi, al que no duda en calificar como traidor: «Messi traiciona al PSG, pero ahí está el extraterrestre Mbappé: obra maestra en el 94’». Por su parte, el Corriere dello Sport dedica también su portada al francés con un «Mbappé, jugada estelar y gol en el 94: El PSG superó in extremis al Real Madrid».

La prensa inglesa se ceba también con Messi y rinde elogios al jugador pretendido por el Real Madrid. Sin embargo, la victoria del Manchester United en la Premier y la del City ante el Sporting en Champions, han dejado al partido entre galos y madridistas en un segundo plano. El Mirror habla de «SuperMbappé: El PSG obtiene una victoria vital sobre el Real Madrid aunque Messi falló un penalti», mientras que The Sun señala que «Mbappé marcó en el último minuto para evitar el sonrojo de Messi».

Por último, el rotativo alemán Bild también se rinde al astro francés. El gigante de la prensa germana le da todo el protagonismo en su página de deportes, señalando que «el PSG gana al final gracias a la genialidad de Mbappé».