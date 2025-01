Premio para los artífices de la expulsión a Vinicius: Soto Grado y Muñiz Ruiz pitarán esta jornada

Vinicius explotó en Mestalla. Su acción con Dimitrievski no fue considerada por el Comité de Competición como grave y sólo cumplirá dos partidos de sanción. Se perderá los encuentros contra Las Palmas, en el estadio Santiago Bernabéu, y Valladolid, en el José Zorrilla. El recurso del Real Madrid, convencido de que la acción de su jugador no era merecedora de roja, no ha prosperado como esperaba el club blanco.

La infracción desató las polémicas de ambos extremos. Los que decían que primero fue provocado y quienes aseguran que fue otro acto de prepotencia de Vinicius. Lo cierto es que la secuencia refleja a las claras como el portero macedonio provocó la reacción del jugador que, en cualquier caso, fue exacerbada. Soto Grado, árbitro de campo de aquel partido, revisó la jugada a instancia del VAR de Muñiz Ruiz.

Tras ver la escena, decidió resolver la jugada mostrando la tarjeta roja al futbolista del Real Madrid. Pasaron las horas y la polémica creció. «Seguimos con la convicción de que no era roja, era amarilla. Creo que es difícil ser él. Está triste por la roja, ha pedido disculpas, pero hay que mirar adelante. Ha mejorado su actitud, pero nadie es perfecto», aseguró Ancelotti.

La defensa del técnico italiano fue más allá, llegó al marco de la Supercopa de España. «Yo me canso porque cuando se habla de la provocación de Vinicius se desvía el tiro sobre los insultos y todo lo que le pasa a él. Yo escucho lo que le insultan y sigo pensando que la sanción de dos partidos no es correcta. No es fácil ser él. Estamos encantados con él en todos los aspectos», aseguró el italiano.

La respuesta del Comité Técnico de Árbitros al sentir del Real Madrid es no actuar. El ente ha dado a conocer las designaciones para la jornada en la que tanto Soto Grado como Muñiz Ruiz. El primero será árbitro principal de uno de los partidos de la jornada, el que enfrenta a la Real Sociedad contra el Villarreal. Mientras que Muñiz Ruiz volverá a estar en el VAR, esta vez en el Valladolid-Betis.