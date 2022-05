Las casas de apuestas dan por favorito al Liverpool en la gran final de la Champions League frente al Real Madrid. Sin embargo, el sentir general parece bien distinto. Sin ir más lejos, personalidades de todo tipo se han mojado durante los últimos días y han dado su pronóstico para la final de París, una especie de porra en la que el conjunto blanco es bastante más favorito que los reds.

Varios ex futbolistas que conocen muy bien el fútbol y la trayectoria de ambos equipos durante esta temporada no han dudado a la hora de dar su favorito. Iker Casillas, por ejemplo, pronosticó que el Real Madrid levantará la Décimocuarta: «1-1 y ganamos en penaltis. Con que Courtois pare uno me vale». Comparte apuesta con otro ex jugador como el Kun Agüero, que dijo esto hace unos días: “El Madrid va a ganar la final de París».

Más ex futbolistas opinan

El ex madridista Karembeu también ve favoritos a los de Carlo Ancelotti: «El Real Madrid tiene un espíritu ganador que siempre vive». Sin embargo, otro con pasado blanco y también red como Michael Owen ha sorprendido con sus palabras: «Creo que el Liverpool es mejor que el Madrid y podrían arrasarlos. 3-1 o 3-0 es mi pronóstico. Creo que podrían ganarles de forma razonablemente convincente, porque son un equipo excepcional en este momento y son demasiado buenos para el Madrid».

Pero la cosa no queda ahí. Deportistas de otras modalidades también se han mojado sobre el resultado de la final de la Champions League. Es el caso de LeBron James, reconocido aficionado del Liverpool, que fue preguntado por su pronóstico y fue contundente: “4-3 victoria de nosotros”, dijo la estrella de la NBA utilizando además las reconocidas siglas que YNWA, que representan a la hinchada del Liverpool y que significan “You’ll Never Walk Alone” (Nunca caminarás solo). Carlos Sainz espera que «gane el Real Madrid» porque se lo ha merecido tras las remontadas en esta edición de la Liga de Campeones. La que ha sido neutra ha sido Camila Cabello, que actuará en la final de París: «Mi predicción de la puntuación de este sábado es 3 a 1. Ni idea de quien va a ganar, pero esa es mi predicción #Nostradamus. Nos vemos el sábado».

¿Y los políticos? En nuestro país hay dos que también se han pronunciado al respecto. Uno de ellos es José Luis Martínez-Almeida, el Talismán del Real Madrid. «Tengo pocas dudas de que gana el Real Madrid el sábado», dijo el alcalde de la capital, reconocido aficionado del Atlético. Otro que se mojó es Miguel Ángel Revilla, que desea y cree que el equipo blanco va a ganar la Champions League.