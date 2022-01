Piqué atendió a los medios tras la derrota del Barcelona frente al Real Madrid en las semifinales de la Supercopa de España. El central se mostró muy contento por el partido de los suyos, aunque reconoce que les faltó «ganar» y que se vuelven tristes por ello.

El partido

“Ha sido un partido muy entretenido. No hemos ganado y no es el resultado que esperábamos. Perder contra el Real Madrid duele, pero ahora estamos compitiendo y ahora falta ganar”.

Un pero

“El pero es que no hemos ganado. A nivel de juego hemos estado muy bien. Hemos ido a buscar el partido. Ellos se han llevado la semifinal en una contra en la que no hemos sido capaces de volver. Me voy muy orgulloso del equipo. Jugando así vamos a ganar y a competir por los títulos”.

Riesgos

“Es muy fácil hablar cuando el partido ha terminado. Visto lo visto, tras empatar a dos, yendo a la prórroga y competir así al Real Madrid es para salir con la cabeza muy alta”.

Punto de inflexión

“Totalmente. Creo que el equipo ha llegado cogido con pinzas. Creo que a pesar de esto ha jugado a un nivel muy alto. Son grandes noticias, pero no se ha ganado”.