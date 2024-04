El perico Rufián se convierte en aficionado del Barça apoyando la repetición del Clásico

Gabriel Rufián suele meterse en donde no le llaman. Como acostumbra, el portavoz de ERC utiliza sus redes sociales para opinar sobre el Real Madrid, especialmente cuando le va bien a los blancos. Es decir, casi siempre. Después del Clásico donde los de Carlo Ancelotti dejaron la Liga vista para sentencia, el diputado catalán criticó el gol fantasma de Lamine Yamal que el VAR no concedió al no tener «evidencias».

Esta vez no criticó al Real Madrid, donde suele hacerlo de manera irónica. Después del Clásico, Rufián se quedó a gusto a través de la plataforma X con la Liga y con Javier Tebas por no tener la tecnología del gol. «Alguien con un Motorola de 2004 sabe que esto fue gol pero la Liga no porque PATATAS», comentaba en redes sociales donde además añadía una imagen desde la grada de un aficionado.

Y es que el Barcelona ha emitido en la tarde de este lunes un comunicado oficial donde solicitaban a la RFEF y el CTA las imágenes y los audios de la jugada de Lamine Yamal: «Como club, queremos tener la seguridad sobre lo que pasó y es por eso que les informo que desde el Barcelona requeriremos de inmediato al Comité Técnico de Árbitros y a la Federación Española de Fútbol para que nos facilite la totalidad de las imágenes y audios que generó la jugada», anunció Joan Laporta, en referencia a ese gol fantasma, en declaraciones facilitadas por el club.

Cabe destacar que Gabriel Rufián es aficionado del Espanyol, pero esta vez siguió en la misma línea del Barcelona y apoyó al club culé en su deseo de repetir el partido si ven evidencias de que el gol debió subir al marcador. Si una vez analizada esta documentación el club entiende que se produjo un error en la apreciación de la jugada «como así pensamos», añadió Laporta, el club emprenderá «todas las actuaciones oportunas para revertir la situación» sin descartar las acciones judiciales «que sean necesarias».

Alguien con un Motorola de 2004 sabe que esto fue gol pero la Liga no porque PATATAS. pic.twitter.com/0XGJxnIXfp — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) April 22, 2024

Rufián ya ironizó sobre Mbappé

Hace unos meses, Rufián ironizó sobre el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. El diputado de ERC vacilaba en su cuenta de X sobre los siete años en los que ha estado en el PSG. «Puede que el Madrid recupere este verano a Mbappé tras 7 años de cesión al PSG», era el irónico mensaje del político, donde rápido se viralizó.

Aquel tweet de Gabriel Rufián, en el que decía irónico que «puede que el Madrid recupere este verano a Mbappé tras 7 años de cesión al PSG», acumuló casi un millar de retweets y otras tantas respuestas, generando mucha polémica y con comentarios de lo más dispares, desde los que se lo toman con humor y los que critican al político catalán. Más de uno le recordó aquella frase que mencionó antes de entrar en el Congreso. «No hay plan B: 18 meses en el Congreso; ni uno día más», dijo antes de acceder a un cargo en el que ya suma ocho años.