Pau Gasol se rinde al Real Madrid tras la conquista de la Decimocuarta

Pau Gasol se rinde al Real Madrid tras la consecución de la decimocuarta Champions League de su historia. El ex jugador de baloncesto, leyenda de la selección y del Barcelona, no dudó en elogiar lo logrado por el eterno rival en su sección de fútbol. Gasol, presente en un acto de Iberia, analizó también la actualidad del baloncesto español e hizo una reflexión importante sobre el legado de La Familia.

Pau ve en el equipo blanco «una mezcla de calidad y de talento» además de «carácter, historia del club y el trabajo de Ancelotti», algo que valoró positivamente en el prisma de la conquista de la Champions League. «La final es un reflejo de lo que han hecho en todas las eliminatorias, que es lo que intenté compartir en Twitter, además de la felicitación intenté transmitir ese espíritu de lucha, de no rendirse, de creer en cada momento pese a estar abajo con el PSG, el City en casa y sacar esos partidos», añadió el mayor de los Gasol.

Gasol destacó «la mentalidad ganadora, la unión y la cohesión del equipo», que ha sido «muy grande a pesar de que han tenido distracciones». «Lo han hecho muy bien para poder ganar un título de liga como lo han hecho y ganar la Champions, así que solo me queda felicitarles y a los otros equipos aprender, aprender de cómo lo hacen y por qué suceden esas cosas, porque no pasa por accidente, no se ganan los títulos por accidente», concluyó Pau.

El legado de La Familia

Exjugador de la selección española, Pau Gasol afirma que «este año hay un nuevo reto» para España, inmerso en un relevo generacional que tiene que pasar por «hacer su propio núcleo, equipo y construir identidad» para «seguir ese legado de ‘la Familia’» y, en el proceso, «no se tienen que comparar con el grupo anterior».

«Este año es un nuevo reto para la selección. Nosotros hemos asentado unas bases o unas líneas que los jugadores no tan jóvenes o novatos han podido vivir y digerir de alguna forma pero ellos tienen que hacer su propio núcleo, su propio equipo y construir su propia identidad. No se tienen comparar con el grupo anterior, tienen que hacerlo lo mejor que puedan con lo que tienen y hacer equipo, construir y seguir ese legado de ‘la Familia’», declaró Pau Gasol en su presentación como nuevo asesor del cambio cultural en Iberia.

Orgulloso de representar a España

Gasol opina que «se podrá ganar o se podrá perder», pero que «la humildad, el respeto, el compromiso y el orgullo de vestir esa camiseta y de representar» a España «es innegociable, intocable». «A partir de ahí que ellos creen su propio equipo, su propio núcleo, sus propios referentes», comentó el ala-pívot catalán.