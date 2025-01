Paso al frente de Vinicius

La semana de Vinicius Junior no está siendo sencilla. El brasileño fue expulsado en Mestalla el pasado viernes con más o menos motivos. Hay quien piensa que la trifulca entre Dimitrievski, donde el portero puso una dosis abundante de exageración y el brasileño no se supo controla, se podría haber saldado con amarilla. Pero Soto Grado, tras ver unas imágenes del VAR sesgadas, ya que no se mostraba la acción entera, donde el guardameta tiraba de la camiseta al madridista, decidió expulsarle. Por fortuna, el colegiado sí fue fiel a lo que sucedió en el campo, reflejando en el acta del partido que el balón no estaba en disputa, pero sí en juego. Finalmente, le sancionaron con dos encuentros.

Vinicius se marchó muy tocado al vestuario y, en cuanto acabó el partido, donde los blancos remontaron gracias a un gol de Bellingham en el descuento, pidió perdón a través de las redes sociales. Un mensaje que también hizo público a sus compañeros en el vestuario. El brasileño se marchó enfadado y muy tocado por lo ocurrido, mientras que en el club, quién de puertas para afuera le defienden sin dudar, como se puede ver con Ancelotti, lamentaron que perdiese los nervios de esa manera.

«A ver si aprende de estas cosas», decían voces autorizadas del Real Madrid minutos después de la expulsión. En la entidad madridista no se enfadaron con el brasileño, pero sí reconocieron que se debe controlar más, por muy complicado que sea en muchas ocasiones.

La defensa de Ancelotti

La defensa que está haciendo Ancelotti de su jugador de puertas hacia afuera está siendo impecable para los intereses del Real Madrid. El italiano le ha hecho saber a Vinicius que debe controlarse, pero ante los periodistas tiene muy claro cuál es el mensaje que debe lanzar. Lo hizo en Mestalla, en la previa y en post del partido de Copa del Rey contra la Deportiva Minera y, especialmente, en Yeda antes de jugar la semifinal de la Supercopa de España contra el Mallorca, donde reconoció que ya estaba cansado de este tema.

El italiano aseguró que están «encantados en todos los aspectos» con el brasileño Vinicius y lamentó que cuando se habla de la provocación que se la achaca al jugador, «se desvía el tiro a los insultos» que recibe. A juicio del técnico, la sanción de dos partidos impuesta al delantero brasileño por el Comité de Disciplina por su acción contra el portero del Valencia Dimitrievski «no es correcta».

«Es difícil ser Vinicius», subrayó el entrenador italiano ante el trato que se da al jugador por parte de algunos aficionados en los estadios donde juega. Si el internacional brasileño debería de corregir algunos aspectos de su comportamiento, Ancelotti zanjó: «Sigo pensando que estamos encantados con Vinicius en todos los aspectos». «Me canso porque cuando se habla de la provocación de Vinicius se desvía el tiro a los insultos y el resto que le pasa a él», se quejó.

Su lanzador de penaltis

Además, Ancelotti también ha designado a Vinicius como su lanzador de penaltis. Tras los últimos fallos, el italiano dejó claro que se iba a terminar la autogestión e iba a ser él el que tomase esta decisión. Como era de esperar, ha apostado por su ejecutor más seguro en estos momentos.