Oficial: La Liga accede a la petición del Real Madrid y jugará ante la Real Sociedad el viernes 26

El Real Madrid había solicitado a la Liga adelantar su partido contra la Real Sociedad al viernes 26 de abril. Y la Liga ha acabado aceptando. Era cuestión lógica y la patronal ha concedido los deseos del conjunto blanco, que tendrán finalmente un día más de descanso antes del choque de ida de las semifinales de la Champions League contra el Bayern de Munich en el Allianz Arena.

El encuentro estaba previsto para el sábado 27 a las 21:00 horas de la noche, pero en el Real Madrid tenían la plena confianza de que no iba a haber ningún problema para que la Liga accediese a su petición. Por ello, el club de Chamartín solicitó formalmente a la patronal este cambio lógico y necesario para poder contar con más descanso en el trascendental choque de la máxima competición europea. Este partido en San Sebastián se disputará justo antes de la ida de las semifinales de la Champions League contra el equipo muniqués.

Esa semana no hay partidos europeos entre semana y no había ningún problema en adelantar dicho partido. Ese viernes había programado un Almería-Getafe y la Liga ha considerado que no había problema en cambiarlo al sábado. Finalmente este partido pasa al sábado a las 16:15 horas de la tarde. Hay que recordar que el Real Madrid es el único equipo español que sigue vivo en Europa. La entidad madridista estaba segura de que este cambio se llevaría a cabo: «No esperamos otra cosa».

Resultaba algo lógico que el Real Madrid solicitase este cambio, pues querían ganar un día descanso para preparar la ida de las semifinales de la Champions League contra el Bayern de Múnich. Los de Carlo Ancelotti visitarán el Allianz Arena el martes 30 de abril a partir de las 21:00. Un choque que podría acercar a los blancos, en caso de lograr un buen resultado, a una nueva final de Champions para que el fútbol español siga reinando en Europa gracias al 14 veces campeón de Europa.

El antecedente con el Barcelona

Existía esta misma temporada un precedente en el que la Liga colocó en viernes un encuentro de un equipo que jugaba Champions League unos días después. Fue al Barcelona, al que pusieron su duelo de Liga de la 28ª jornada ante el Mallorca un viernes.

En aquella ocasión, la Liga de Javier Tebas adelantó al viernes ese partido para que el Barcelona tuviera un día más de descanso para preparar el encuentro ante el Nápoles, que era el de vuelta de octavos de Champions League. Un precedente que invitaba a pensar en que no iba a haber ningún problema para que ese Real Sociedad-Real Madrid se disputara el viernes 26 de abril y no el sábado 27 como estaba previsto.

Finalmente, la jornada del sábado queda de esta manera: Las Palmas-Girona a las 14:00, Almería-Getafe a las 16:15, Alavés-Celta a las 18:30 y el trascendental choque por la Champions entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club a las 21:00 horas de la noche.

Una vez eliminados Atlético y Barcelona, estos equipos no es necesario que jueguen el sábado y perfectamente se puede cambiar el horario del duelo del Real Madrid, que pasará de jugar el sábado 27 de abril a las 21:00 horas al viernes 26 a esa misma hora.