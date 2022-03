El Chelsea-Real Madrid de la ida de los cuartos de final de la Champions League finalmente se jugará con público en Stamford Bridge. Finalmente, el Gobierno inglés ha reculado y el equipo londinense sí podrá vender entradas para los aficionados de cara al decisivo partido. Esto también beneficia a los seguidores madridistas que podrán estar en el estadio.

El ministro de deportes británico, Nigel Huddleston, lo confirmó en la noche del miércoles. «El Gobierno ha modificado la licencia del Chelsea para que los aficionados puedan acceder a entradas para los partidos fuera de casa, los partidos de copa y los encuentros femeninos», afirma.

Government confirm they have amended licence to allow Chelsea fans to buy tickets. Sports Minister Nigel Huddleston said: “The Govtt has made alterations to the licence to Chelsea FC so that fans will be able to access tickets to away matches, cup games and women's fixtures."

— John Cross (@johncrossmirror) March 23, 2022