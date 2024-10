Nueva lesión en el Real Madrid: Jacobo Ramón estará diez días de baja

Siguen las malas noticias en el Real Madrid en forma de lesiones. Jacobo Ramón, el canterano con el que estaba contando Carlo Ancelotti, al menos para convocatorias, se ha lesionado en el entrenamiento de este miércoles en Valdebebas. El defensa central, de 19 años, ha sufrido molestias en el sóleo y estará unos 10 días de baja.

El problema de las lesiones en el Real Madrid se extiende y esta vez le ha tocado al canterano blanco, que justo ha sentido estas molestias en un parón que para él era clave. Al lesionarse Militao y al estar con Alemania Rüdiger, Jacobo Ramón era importante en estos días de entrenamiento, pero estas molesias en el sóleo le alejarán de entrenamientos con el grupo.

Tras la lesión de Jacobo Ramón, sólo Jesús Vallejo queda como central disponible en estos días de entrenamiento para Ancelotti. Y es que Antonio Rüdiger está concentrado con Alemania (volverá dentro de una semana) y Eder Militao también tiene un problema muscular, con un tiempo de baja estimado de 10 días, los mismos que ahora estará fuera Jacobo Ramón. A ellos se une la larga baja de David Alaba, al que todavía le queda tiempo de recuperación, e incluso Aurelien Tchouaméni, al que Ancelotti le usa a veces de central y está concentrado con Francia. El otro jugador al que el técnico italiano usó a veces de defensa central es a Dani Carvajal, lesionado también de gravedad.

Con todo ello, las molestias físicas de Jacobo Ramón no son graves y además como tal no le afectarán a partidos, ya que en esos 10 días de baja no hay encuentros al ser ahora fechas para las selecciones, pero sí son un contratiempo al no poderse entrenar con regularidad en un momento en el que Ancelotti tiene menos jugadores disponibles.

Esta es la segunda lesión que sufre Jacobo Ramón en un mes, ya que el canterano del Real Madrid, cuyo último encuentro fue con el Castilla el pasado 28 de septiembre, se lesionó a inicios del mes de septiembre.

Un central de garantías

Jacobo Ramón es un central alto, supera el 1,90 metros, que domina todas las facetas en el centro de la defensa, es muy poderoso en el juego aéreo -gana un gran número de duelos- y es muy completo. Una de sus mayores facetas es que tiene una gran capacidad para jugar en defensas adelantadas. Es decir, ideal para un equipo como el Real Madrid. Además, es muy rápido y tiene una zancada importante, lo que le permite medirse con los delanteros más rápidos.

Defensivamente, también destaca por su anticipación a la hora de ir al corte. Clave en equipos como el Real Madrid y en sus filiares, que juegan con defensas adelantadas. Aunque lo que más valora el Real Madrid es la capacidad que tiene para mantener la calma en los momentos más delicados. No entra en pánico y mantiene la cabeza fría.

Ofensivamente, también suma, ya que es capaz de sacar el balón jugado desde atrás para penetrar en las defensas rivales. Se asocia a la perfección con sus compañeros. Y todo esto, tan sólo con 18 años, lo que le convierte, sin duda alguna, en el central más prometedor de La Fábrica.