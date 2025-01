No hay descanso para Vinicius.

Vinicius no volverá a estar disponible para Ancelotti hasta el próximo 1 de febrero, cuando el Real Madrid se mida al Espanyol en Cornellá. Tras cumplir su segundo partido de sanción en Liga frente al Valladolid, también estará castigado contra el Brest en la última jornada de la fase de Liga de la Champions el próximo miércoles. No obstante, esto no quiere decir que el brasileño esté descansado. Ni mucho menos.

Vinicius y, en especial, Pintus, jefe del cuerpo físico de los hombres de Ancelotti, están centrados en pulir los aspectos que en el día a día la vorágine del calendario no les permite trabajar. El delantero se entrenó en solitario en Valdebebas el sábado y lo volverá a hacer junto a sus compañeros el lunes a las 15:00 horas, pero, tras la sesión, la idea es que realice un plan especial.

En esta semana, por lo menos hasta el miércoles, tras cada entrenamiento se pondrá en manos de Pintus para realizar un trabajo más específico que le ayudará a estar al cien por cien para el futuro. Y es que, aunque vivir sin Vinicius siempre es una mala noticia, Ancelotti ha querido ver estos 10 días sin el brasileño como una oportunidad de futuro.

Por lo tanto, la idea es que mientras Vinicius no puede jugar, sí podrá pulir algunos aspectos de su físico que le ayudarán a estar en gran estado de forma en el tramo más decisivo de la temporada. A pesar de que el brasileño es un portento físico, que se cuida al máximo y es un profesional intachable, lo que le permite ser de los que mejores registros tienen de la plantilla madridista, este tiempo sin poder jugar lo quieren aprovechar para mejorar aún más absolutamente todo.

La alerta amarilla de Vinicius

La temporada de Vinicius no está siendo mala. Ni mucho menos. Pero sí ha estado marcada por dos aspectos: las lesiones, por lo que se ha perdido varios encuentros, y las sanciones, lo que le ha llevado a no poder jugar tres encuentros de Liga y uno de Champions. No obstante, ha marcado 16 goles y ha repartido 10 asistencias en los 26 partidos que ha disputado esta temporada.

Vinicius volverá a jugar contra el Espanyol el próximo fin de semana. El Real Madrid ha sabido vivir sin el brasileño, ya que ha ganado tanto a Las Palmas como al Valladolid, pero es obvio que prefieren vivir con él. La siguiente prueba será el próximo miércoles en Champions contra el Brest, donde los madridistas apuran sus opciones de acabar entre los ocho primeros. Complicado, pero lo intentarán.