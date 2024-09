Nico Paz deslumbra en el Como de Cesc Fábregas

El Como de Cesc Fábregas consiguió en Bérgamo su primera victoria en la Serie A. El equipo dirigido por el español fue capaz de remontar un encuentro que se fue perdiendo al descanso y en el que hasta ese momento se había mostrado inferior a la Atalanta de Gasperini. Sin embargo, tras el paso por los vestuarios, el Como fue un conjunto totalmente diferente, sufrió una transformación que le permitió darle la vuelta al marcador en apenas diez minutos e, incluso, llegar a ponerse con una ventaja de dos goles (1-3). En la victoria destacó un canterano del Real Madrid: Nico Paz.

El segundo tanto de los debutantes en la Serie A fue obra de un conocido de Valdebebas. Nico Paz fue el encargado de poner por delante a los suyos, aunque su disparo tropezó en Kolasinac y la liga italiana le asignó el gol en propia puerta al defensa del equipo de Bérgamo. No obstante, el hispanoargentino también fue protagonista del tercer gol, ya que asistió a Fadera para que el Como pusiera tierra de por medio en el marcador.

«Me gusta que los nuevos jugadores marquen. Llegamos mucho a la posición correcta y luego, en el último momento, a veces no fuimos buenos marcando la diferencia. Hoy lo hicimos», dijo Cesc Fábregas al ser preguntado por el rendimiento que está mostrando Nico Paz en estos primeros compases de temporada, donde ya suma dos asistencias en 238 minutos y ha conseguido asentarse en el once titular del exfutbolista del Barça y del Arsenal, entre otros.

El canterano formado en Valdebebas e hijo del exjugador Pablo Paz, tiene tan solo 20 años, pero su madurez en el terreno de juego ha provocado que el Real Madrid no le quite el ojo de encima a pesar de haberle vendido este verano por seis millones de euros. Una de las cláusulas del contrato incluye una recompra por parte del equipo blanco de 20 millones de euros si en un futuro el club de Chamartín quiere contar de nuevo con los servicios del habilidoso centrocampista.

Hay que recordar que Nico Paz ya deslumbró la temporada pasada en el Castilla de Raúl González, donde fue el líder del equipo, e incluso debutó como goleador en el primer equipo frente al Nápoles en Champions League, donde consiguió marcar el tanto de la victoria ante el conjunto italiano. Por ello, desde las oficinas del Real Madrid se frotan las manos con la evolución y el crecimiento que pueda tener el joven futbolista en una competición tan exigente como es la Serie A y en un fútbol tan competitivo como el italiano.

Por ello, desde el club blanco se sigue muy de cerca el desarrollo de Nico, ya que es muy del agrado de Ancelotti y de su cuerpo técnico, que ya el curso pasado le llamaba constantemente para ejercitarse con el primer equipo, además de hacerlo debutar en Copa de Europa. Es cierto que la mediapunta está bien cubierta con Bellingham, Brahim, Arda Güler o incluso Rodrygo, pero también es probable que el próximo verano tanto Modric como Ceballos dejen dos huecos libres en el centro del campo donde, quizá, pueda encajar Nico Paz.