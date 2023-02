Neymar empuja a Vinicius a Puma

Vinicius Junior no dudó en echar un pulso a Nike en el duelo que enfrentó a Real Madrid y Valencia en el estadio Santiago Bernabéu. El brasileño saltó al césped con unas botas totalmente negras en las que no se intuía de que marca eran. En la segunda mitad tuvo que rectificar y ponerse las de la marca americana con el objetivo de buscar la comodidad perdida. No obstante, el mensaje ya estaba lanzado y tenía como meta demostrar al mundo entero que busca una nueva firma que le valore como lo que el madridista piensa que merece. Y esta, si nada se tuerce, será Puma.

En todo momento asesorado por su amigo Neymar, que es una de las imágenes de Puma, Vinicius ha estrechado lazos con la marca alemana, que tiene como objetivo firmar a varios jugadores jóvenes de futuro para dar un nuevo impulso a su firma. Entre ellos está el brasileño, Sterling u otro objetivo del Real Madrid como es Jude Bellingham. El jugador del PSG ha hecho ver al madridista como cambiaría su estatus con la marca germana. Hay que recordar que en 2020 el atacante ya vivió una situación parecida cuando dejó Nike por Puma.

La situación es más compleja de lo que parece. A pesar del órdago que lanzó Vinicius dejando de usar las botas de la marca norteamericana, con la que lleva unido desde que tenía 13 años, romper un contrato que se extiende hasta 2028, aunque el entorno del jugado asegura que ya ha finalizado, no será para nada sencillo. De hecho, los abogados del brasileño llevan varios meses trabajado para tratar de afrontar un asunto delicado y que no se resolverá de inmediato. Incluso, no descartan acabar en los tribunales.

Vinicius quiere vincularse con una marca que le dé un tratamiento de crack mundial. En definitiva, busca el cariño que siente que no ha encontrado con Nike. No se siente lo suficientemente valorado y por ello, con el apoyo de Neymar, está cerca de firmar por Puma. El jugador del Real Madrid se ha molestado al ver que otros compañeros sí han tenido protagonismo en campañas publicitarias donde él no ha estado presente.

Adidas, pendiente

Mientras, Adidas también está muy pendiente de esta situación. Está al corriente del deseo de Vinicius de cambiar de marca deportivo, pero también sabe que por el momento Puma le saca mucha ventaja en esta carrera. Sólo le haría cambiar de opinión una apuesta fuerte que llegase acompañada de una gran cantidad de millones de euros.