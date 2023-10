Nacho Fernández rompe su silencio: «No me considero un criminal ni un asesino»

Nacho Fernández rompió su silencio después de conocer que estará tres partidos sancionado tras su dura entrada a Portu. El central del Real Madrid atendió a los medios de comunicación tras la gran victoria del Real Madrid en Nápoles por 2-3. El defensor madridista afirmó que ha pedido perdón a Portu y que se siente un gran profesional.

«Mi reflexión no es fácil. Cometí una entrada dura. Es un deporte de contacto y lo importante es que Portu está bien. Hablé con él. Fue una entrada dura, cometí un error. Pero no me considero ni un criminal ni un asesino. Han sido unos días duros. Se ha quedado en un susto. No me puedo meter en la sanción. Solamente tenía que pedirle perdón a Portu y ya estoy más tranquilo», afirmó Nacho Fernández en el inicio de su explicación.

«El partido era más importante que la sanción. Han sido días difíciles, sé la repercusión de este club, que todo es más grande de lo que parece. Ya he hablado con Portu», continuó uno de los capitanes del Real Madrid.

«Claro que me da rabia perderme tres partidos. El primero que está triste soy yo. Portu está bien y es lo primero. Durante toda mi carrera siempre he estado disponible. Por dos o tres partidos que esté de baja no creo que el Madrid se vaya a caer», contaba Nacho Fernández ante los medios.

Nacho Fernández se mostró contundente

«Siempre que tenemos un parido tenemos críticas. Parece que todo está fatal. Solamente hemos perdido un partido, aunque el derbi no gusta perderlo nunca. Es un inicio fantástico de partido. Me considero un gran profesional. Mis compañeros y mis rivales. He pedido disculpas y punto final», continuaba el defensor madridista.

«No he visto el penalti. Me han dicho que era un poco dudoso. Lo principal es que hemos ganado. No lo he visto», culminó Nacho sobre el polémico penalti que le pitó el VAR.

Valverde dio la victoria al Madrid

Fede Valverde atendió a los medios de comunicación a pie de campo del Diego Armando Maradona y elogió a su compañero Bellingham tras la gran victoria del Real Madrid frente al Nápoles en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League. El mediocentro uruguayo hizo también autocrítica tras el encuentro a pesar de la gran victoria madridista por 2-3.

El Real Madrid ya es líder en solitario en su grupo de la Champions League tras la gran victoria en Nápoles. Fede Valverde volvió a cuajar otro gran partido en el medio, terminando en banda derecha. El uruguayo analizó la victoria tras el encuentro a pie de campo: «Fue un partido muy bonito, con un ambiente espectacular. Fue mi primera vez aquí. Lo más importante es que ganamos. El primer tiempo lo tuvimos dominado, lamentablemente en los primeros minutos venimos sufriendo y tras el penalti nos vinimos atrás. Por un gol de ellos que bueno… nos metemos atrás».

Fede Valverde también hizo autocrítica en Nápoles a pesar de la victoria, ya que el equipo sufrió demasiado tras el polémico empate del equipo italiano y volvió a encajar un gol en los primeros minutos del duelo: «Nos metimos atrás, pero lo sacamos adelante. Es un poco normal, pero tenemos equipo para jugar mejor en algunos minutos. Estábamos haciendo un buen partido y nos metimos atrás por su gol».

Fede Valverde fue el encargado de darle la victoria al Real Madrid con un misil imparable en la recta final de partido. La pelota dio en el travesaño y posteriormente en la cabeza de Meret. De hecho, la UEFA le dio el gol al portero del Nápoles en propia portería: «Me dio un poco de pena porque no ponía Valverde. Me hizo una broma un rival de que el gol no era mío, y mira. Pero la victoria era lo importante. Si hubiese valido habría apuesta seguro con Ancelotti. Tenemos que seguir así».

Valverde elogió a Bellingham

Valverde también analizó el gran partido de Jude Bellingham. El mediocentro británico cuajó un partido asombroso, una vez más, con una asistencia y gol maradoniano: «Vinicius y Bellingham han hecho un partidazo. Lo han demostrado en cada gol. El primero recupera Jude y da la asistencia. En el segundo Jude hizo magia. Tienen que seguir trabajando así».

El partido de Jude Bellingham en Nápoles fue una maravilla. El futbolista británico dio una asistencia y anotó otro gol más con la camiseta del Real Madrid. Contra un Nápoles que se puso por delante en los primeros minutos, los blancos le dieron la vuelta al partido antes del descanso gracias a Jude.

Bellingham fue el encargado de darle la asistencia a Vinicius en el 1-1 y realizó una jugada marodoniana para anotar el segundo en el Diego Armando Maradona de Nápoles. El mediocentro inglés se disfrazó del mito argentino