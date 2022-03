Nacho: «Hemos salido relajados»

Nacho Fernández dio la cara ante los medios de comunicación tras la derrota del Real Madrid en el Clásico contra el Barcelona. El defensor, que fue el capitán del equipo blanco, en el partido reconoció que se avecinan «días jodidos» y que el salieron «relajados».

Resumen del partido

«Partido muy malo nuestro, muy bueno del Barcelona. El resultado lo dice todo. Quizás hemos salido relajados y no era un partido para eso. Tristes por haber perdido el Clásico, pero hemos hecho hasta ahora una buena temporada y eso no permite ir lideres. No hemos estado bien en ningún momento, ha sido uno de los peores partidos de la temporada».

Explicaciones

«Ha salido mal todo. Hemos salido del descanso y nos han metido dos goles rápidos… Con Modric arriba queríamos tener el balón, pero el Barça ha hecho un gran partido y nos ha anulado en todas las líneas. Felicitarles por ello. Pero seguimos líderes con una importante ventaja de puntos».

Consecuencias

«Anímicamente ha sido duro. Van a ser días jodidos porque encima tenemos ahora el parón y ha sido un golpe duro. Hay que levantarse. Queda mucho y poco, y ahí estamos».