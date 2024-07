Nacho Fernández se ha despedido del Real Madrid a la altura de lo que es, una leyenda. El último capitán del equipo campeón de Europa, el jugador que levantó la 15ª Copa de Europa, el niño madridista que se convirtió en futbolista del primer equipo durante 12 años, se ha despedido de forma oficial en un emotivo acto en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Se va con 26 títulos, seis de esos Copas de Europa, junto a Luka Modric el jugador que más títulos tiene en toda la historia del Real Madrid.

Con la presencia de varios jugadores del primer equipo, Carlo Ancelotti, familiares, leyendas del Real Madrid y directivos del club, Nacho se emocionó al despedirse de la que ha sido su casa desde 2001 (año en el que ingresó en las categorías inferiores de la entidad) y la que lo será por siempre. Nacho Fernández pasó por todas las categorías de la cantera del Real Madrid para acabar triunfando en el primer equipo.

El acto comenzó con un emotivo vídeo en el que resumió en unos minutos, si es que se puede resumir una trayectoria tan larga en un vídeo, toda su carrera en el Real Madrid. Fue ese momento en el que Nacho rompió a llorar, así como uno de sus hijos, que se abrazaba a su madre con lágrimas en los ojos.

«Hoy es un día muy diferente, difícil, pero a la vez tremendamente emotivo y bonito. Podría estar horas contando historias y anécdotas de todas las cosas que me han pasado en estos años, pero prefiero centrarme en todo lo que me habéis dado. He crecido durante 24 años de la mano del mejor equipo del mundo», comenzó su discurso Nacho, unas palabras que tuvo que interrumpir varias veces ante la tremenda emoción que le supuso hablar de su adiós del Real Madrid.

«Puedo decir con orgullo y pasión que este club es todo para mí», añadió Nacho, que explicó cómo ha ido «subiendo cada temporada un escalón» en la entidad para «terminar este viaje siendo el capitán que ha levantado la 15ª Champions»: «Hoy mi vida cambia, me despido con la confianza de haber entregado todo. Gracias Real Madrid por enseñarme valores, a ganar y perder».

Nacho se definió como «el canterano más feliz» y agradeció a Florentino Pérez por «entenderme y apoyarme» y a Ancelotti porque su exigencia «me ha hecho más fuerte». También tuvo palabras para algunos compañeros de vestuarios: «Sois los mejores, gracias por todo, habéis hecho esto mejor mi camino, pensar en vosotros solo me produce felicidad y alegría, mucha suerte en el futuro que será maravilloso».

«Gritaré cada logro, cada gol, cada título de esta increíble familia. ¡Hala Madrid!», finalizó Nacho Fernández, al que Florentino Pérez le entregó la insignia de oro y brillante del Real Madrid.

Florentino Pérez elogia a Nacho Fernández

El presidente del Real Madrid, cariñoso en todo momento con el gran capitán de la última temporada, dedicó unas palabras a Nacho. «Durante tu trayectoria has sido un ejemplo de esos valores. Aquí has crecido, junto a tu hermano Álex. Has sido y serás un ejemplo de superación, a pesar de las adversidades y los momentos difíciles», comentó Florentino Pérez en el acto de despedida del jugador.

Florentino Pérez también destacó lo logrado por Nacho en la última temporada: «Aquel niño ha formado una familia que siempre está contigo. Hoy, todos ellos están orgullosos del gran capitán que levantó la decimoquinta Copa de Europa en Wembley».

«Ha sido un año espectacular, con un colofón que nos ha hecho felices a todos los españoles. Enhorabuena por la Eurocopa conseguida. Estamos hablando de una de las carreras más grandes del Real Madrid y del fútbol español. Llevas siempre nuestro cariño y admiración. Sabes bien que esta es y será siempre tu casa. Muchas gracias, querido Nacho», finalizó el presidente del Real Madrid.