El muslo de Mbappé enciende las alarmas antes del derbi

Hay alarma con Mbappé. Sí, la hay. Antes del derbi que se celebrará en el Metropolitano el próximo domingo a las 21:00 horas y que medirá a Atlético y Real Madrid. El francés se retiró en el tramo final del partido por unas molestias en el muslo izquierdo que le obligarán a someterse a unas pruebas médicas para comprobar si hay o no lesión. Cualquier mínima dolencia le dejará fuera de combate para el encuentro contra los rojiblancos, por lo que desde el vestuario madridista cruzan los dedos.

Mbappé pidió el cambio a Ancelotti en el minuto 80 de partido con el Real Madrid ganando 3-0. En su lugar entró Arda Güler. La molestia del francés en el muslo izquierdo le impidieron continuar sobre el césped y de inmediato se lo hizo saber a Ancelotti, que no dudó en retirarle del campo con el único objetivo de que esa molestia no fuese a más.

En el Real Madrid en este momento hay calma tensa. Mbappé abandonó el estadio Santiago Bernabéu tras el partido contra el Alavés con dolor y cierta cojera. No se encontraba bien. Por ello, las próximas horas serán determinantes para ver si las molestias se quedan en eso, sólo molestias, o hay algo más que le impediría perderse un partido transcendental, como será el derbi madrileño del próximo domingo.

«Mbappé está bien. Estaba un poco cargado y me ha pedido el cambio para evitar problemas», aseguró Ancelotti en la rueda de prensa posterior al encuentro contra el Alavés. No obstante, hasta que el delantero francés no se someta a pruebas médicas para conocer con exactitud la dolencia que sufre en la molestia izquierda.

Camavinga, la buena noticia

La parte positiva de cara al derbi contra el Atlético de Madrid debe ser Eduardo Camavinga. El francés, si todo va bien, debería entrenar junto al resto de sus compañeros tras superar el esguince del ligamento colateral interno en la rodilla izquierda que sufrió en la rodilla en el entrenamiento previo a la final de la Supercopa de Europa que se celebró en Varsovia el pasado 14 de agosto.

El reto, al ver como iba evolucionando el francés, que tenía por delante Ancelotti no era otro que poder contar al cien por cien con Camavinga para el derbi contra el Atlético de Madrid del próximo domingo. La idea es que se cumpla el objetivo y el italiano pueda contar por primera vez en esta temporada con un jugador capital para su plantilla.