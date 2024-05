Müller rabia con el Real Madrid y se acuerda de Cristiano: «Sucede muy a menudo…»

Uno de los capitales del Bayern de Múnich, Thomas Müller, rabió de lo lindo con el Real Madrid tras volver a sufrir una eliminación de la Champions League en el Santiago Bernabéu. Era la tercera vez que le sucedía al germano en el templo blanco, pero con 34 años ya tiene el colmillo más retorcido que en las anteriores y es por eso que soltó toda la bilis contra los árbitros, en concreto Marciniak, y contra el club blanco.

«El árbitro no fue al VAR. Ni siquiera se dio la oportunidad de ir a verlo. Una situación así es muy extraña, pitar tan rápido», comenzó explicando Müller sobre el gol anulado a De Ligt. La jugada fue bastante extraña, pues el árbitro polaco pitó el fuera de juego al inicio y todo lo que sucedió después no valió para nada. Aún no se ha demostrado que la posición de Pavlovic fuera válida, pero sí sorprendió que Marciniak no aplicase la tendencia de dejar acabar la acción.

De esta forma, el gol del central holandés no subió al marcador, una decisión que enfadó muchísimo al Bayern y a Müller, que la valoró de esta forma: «Es una decisión increíble. Normalmente, nos dejan correr tres metros hasta que finalmente hacen sonar el silbato. No sé lo que pasó». El alemán sabe lo que es perder una final de Champions, le ocurrió en 2012 contra el Chelsea, y también lo que es caer ante el Real Madrid.

La última vez fue en 2019, en un partido en el que Keylor Navas salvó a los blancos de la eliminación. Y la anterior en 2017, un día en el que Cristiano Ronaldo metió dos goles polémicos que fueron vitales para la clasificación del Real Madrid. Lo que no es muy normal es que Müller se sigue acordando siete años después, cuando los blancos fueron justos vencedores: «Tristemente, esto sucede muy a menudo en Madrid. Ya me pasó en 2017 con dos goles de Cristiano Ronaldo… Pero fue antes del VAR»

Müller rabia y Tuchel explota

Otro que también se cogió un buen enfado fue Thomas Tuchel, entrenador del Bayern. «Ha sido un error de Neuer. Nuestro mejor jugador que había salvado el partido hasta el momento. Un error individual ha metido de vuelta al Madrid en el encuentro. Luego han tenido la suerte de marcar el segundo y nos han negado el 2-2 ¿Qué pienso del Bernabéu? En los árbitros tiene su efecto», afirmó contundentemente.

«Lo que ha pasado va en contra del fútbol moderno. El gran error fue del juez de línea. Levanta la bandera en una situación así y tener los huevos de levantarla en esta situación es un error importante. El árbitro tiene la posibilidad de no pitar, toma la decisión de hacerlo y va contra la norma. Esto no habría pasado al revés», añadió en rueda de prensa.

«Siempre queremos jugar bien, pero en Madrid, teniendo en cuenta las circunstancias, no era posible. Hemos tenido opciones de contraataque en el primer tiempo, pero hay que saber jugar bien. Todo se ha convertido en una lucha. Casi hemos llegado a la meta y, al final, hemos perdido. Lo hemos dado todo, pero fue muy amargo», finalizó sobre este asunto.