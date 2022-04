Monchi finalmente reconoce que le ayudaron: «Cuadra me parece un buen árbitro»

El director deportivo del Sevilla, Monchi, ha vuelto a hablar tras la polémica del Sevilla-Real Madrid. El de San Fernando, que no quiso mojarse en exceso tras el partido, se ha pronunciado sobre la actualidad del cuadro de Nervión y en especial de lo ocurrida en el último partido de Liga frente a los blancos.

Ante el Madrid, el árbitro y el VAR fueron los grandes protagonistas del encuentro. «En este tema siempre te coge el tren. Si hablas porque hablas, y si no, porque no lo haces. Sin la camiseta es difícil analizar nada y yo la mía no me la quito nunca. Es mejor que habléis los periodistas que nosotros. Igual es el momento en el que los profesionales, que somos partidistas, demos un paso al lado y analicen los medios que son objetivos. Luego son otras personas las que tienen que tomar las decisiones», asegura Monchi sobre el VAR.

Otra de las polémicas que reclamaban desde el Sevilla es una posible expulsión de Camavinga: «Quiero pensar que el árbitro interpretó otra cosa en el campo. Cuadra me parece un buen árbitro. Se ha complicado todo mucho con una herramienta a la que quizás le falta un protocolo clave. Hace falta darle una vuelta a todo, porque por ejemplo, no se puede estar revisando cinco minutos si una acción es penalti o no. Eso no es el VAR que nos explicaron».

«Si hay alguien que ha hecho ruido, en ocasiones exageradamente, he sido yo. El presidente del Sevilla, en sus dos últimas ruedas de prensa, ha sido no sé si duro, pero sí quisquilloso con el tema arbitral y ha puesto su mano en el fuego. Si la solución para que te piten bien es hacer ruido, yo hago la maleta y me voy a mi San Fernando a vivir la vida», reconoce Monchi en una entrevista en Radio Sevilla Cadena SER al ser preguntado por las protestas institucionales sobre los arbitrajes.

Respecto a la derrota ante el Real Madrid, el director deportivo afirma que «fue un retrato de toda la temporada. Se nos fueron cayendo jugadores y para ganar al Real Madrid hay que estar al 120%. Cuando íbamos ganando sentía cierta pena revisando toda la temporada, porque creo que teníamos una plantilla para haber hecho cosas importantes. No estoy buscando excusas, pero da pena no haber podido disfrutar de una plantilla que tenía argumentos».