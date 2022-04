Monchi escurrió el bulto: «Yo no soy árbitro»

Monchi, director deportivo del Sevilla, no quiso hablar de los árbitros tras la victoria del Real Madrid frente al Sevilla, donde los blancos fueron claramente perjudicados por Guillermo Cuadra Fernández. El colegiado y el VAR dejó sin señalar un penalti a Diego Carlos y anuló un gol a Vinicius por una mano inexistente.

A pesar de esto, Monchi no quiso “valorar nada”. “Al final siempre me quedo sólo. Mojaros vosotros. Yo no soy árbitro. Decidid cada uno. Me voy enfadado porque hemos perdido el partido, nada más”, añadió.

Sobre el partido, se lamentó por las lesiones: “Ha sido una fotografía de la temporada. Partido dominado, siendo superiores, hemos perdido a Martial, Lamela, Papu, Acuña… De haber mantenido el equipo habríamos ganado. Te da pena porque es el reflejo de la temporada. Hemos tenido que hacer cuatro cambios por temas técnicos”.