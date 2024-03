Militao, fichaje de primavera

Eder Militao ya está aquí. El brasileño ha regresado a una convocatoria siete meses y 18 días después de romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, precisamente, ante el conjunto bilbaíno, aunque en San Mamés. Ahora, en este duelo que se celebra en el estadio Santiago Bernabéu no será titular, pero sólo con verle en el banquillo ya es una alegría tanto para el brasileño como para sus compañeros y Carlo Ancelotti, quien reconoce que es un futbolista capital.

A Militao se le puede poner la categoría de fichaje de primavera. Y es que, el Real Madrid recupera para los dos últimos meses de competición a un jugador importantísimo que, poco a poco, irá sumando. Ancelotti, su cuerpo técnico y los servicios médicos del conjunto blanco tienen claro que deben ir poco a poco con él. Sin correr el más mínimo riesgo, aunque siempre existe.

Desde el vestuario del Real Madrid aseguran que Militao está recuperado al cien por cien. Que la lesión de rodilla ya es historia. Además, destacan que la recuperación ha sido perfecta, sin ningún tipo de contratiempo. No obstante, estos mismos que están convencidos de que la rodilla lesionada ya está recupera, son los mismos que aseguran que debe recuperar todo el nivel competitivo y, eso, sólo lo adquiere jugando partidos.

El plan de Ancelotti con Militao es ir dándole minutos poco a poco. Contra el Athletic, si el Real Madrid encarrila el triunfo, podrá tener minutos. Y, poco a poco, irá sumando protagonismo en el resto de los partidos. Ahora, el mayor riesgo que corre es sufrir una lesión muscular habitual tras recuperarse de este tipo de lesiones.

El optimismo de Ancelotti con Militao

«Militao vuelve mañana, que es la noticia más importante. Está disponible. Obviamente, no está al 100%, le falta jugar al fútbol, pero se ha recuperado muy bien de la lesión. Se lesionó contra el Athletic en la primera vuelta y vuelve contra el Athletic. Es una gran noticia para nosotros», declaró Ancelotti en rueda de prensa.

Además, aseguró que deben «dar tiempo» al defensa brasileño para que esté al cien por cien. «Tenemos que verlo. Puede ser que mañana le dé minutos y tenemos tiempo hasta el día 9 -partido de ida de cuartos de final de la Champions contra el Manchester City- de mejorar su condición. La rodilla está bien, le falta sólo el fútbol, acostumbrarse a volver a jugar en campo grande y con los compañeros. Se ha recuperado muy bien. Debemos darle el tiempo necesario para que vuelva a su mejor nivel», indicó.

Sin embargo, no negó que piensa en la posibilidad de alinearlo junto a Rüdiger contra el City. «Puede ser que no, puede ser que sí. No digo que sea 50%-50%, puede ser 70% que no y 30% que sí. Militao es jugador muy importante, nos ayuda a muchas facetas del juego: balón aéreo, duelo… No está descartado completamente. Si no está él, no hay muchas opciones. Si Militao es descartado, va a jugar Nacho o Tchouaméni, la duda está ahí», explicó.

El buen trabajo del club

Los servicios médicos del Real Madrid siempre han estimado que Militao iba a estar entre siete y ochos meses de baja y siempre dejaron claro que «no se pueden adelantar estos plazos». No se puede y, si se intenta, es una auténtica temeridad. Por lo tanto, esperaban que para finales del mes de marzo o principios del mes de abril ya tuviese el alta médica, tal y como se ha confirmado. Los plazos se han cumplido a la perfección.

Ahora, lo más importante para Militao es recuperar el tono físico y adquirir el nivel competitivo tras superar la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Por ello, aunque ya lleva varias semanas trabajando al mismo ritmo que sus compañeros, también está teniendo un plan especial para recuperar la forma. No obstante, el gran objetivo es que está al cien por cien cuando comience la próxima pretemporada.

La Copa América, la otra cita

Donde también se espera que pueda estar Militao es en la Copa América que se celebrará el próximo verano en Estados Unidos. Para ese momento, el central ya habrá jugado minutos con el Real Madrid, por lo que, si no pasa nada raro, será convocado para la cita.

Si bien es cierto que no llegaría al cien por cien, desde el Real Madrid no verían con malos ojos que sumase minutos con Brasil, ya que lo que más necesita una vez esté totalmente recuperado es volver a jugar al fútbol y si es a un alto nivel mejor.