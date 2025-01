Mbappé quiere reinar en territorio hostil

Mbappé quiere ser profeta en su tierra, aunque esa tierra no le vaya a recibir con los brazos abiertos. El galo volverá a jugar con el Real Madrid por segunda vez esta temporada en Francia. Después de que la primera experiencia en Lille no saliese todo lo bien que el delantero deseaba, puesto que no pudo ser titular, al estar saliendo de una lesión, y, al entrar al terreno de juego, estuvo muy lejos de su nivel, en Guingamp quiere sacarse esa espinita ante un equipo contra el que se ha visto las caras en una decena de ocasiones y con el que tiene alguna pendiente.

Mbappé se medirá a una afición que le tiene ganas. Es cierto que no jugará en el campo del Brest, pero los seguidores de la bretaña gala no olvidan lo que sucedió en su estadio, donde no jugarán en esta ocasión, en octubre de 2023, cuando Kylian todavía jugaba en el PSG. El Brest remontó un 0-2, pero acabó perdiendo por un penalti transformado por Mbappé. El delantero, en su celebración, se dirigió hacia las gradas, llevándose el dedo a la boca e indicando a la afición rival, que le increpó en varias ocasiones, para que guardaran silencio.

Mbappé se ha medido en 10 ocasiones al Brest con un balance de nueve victorias y un empate. El delantero, además, ha marcado nueve goles a un equipo al que quiere seguir haciendo diana en la última jornada de la fase liga de la Champions, donde los blancos buscan un milagro muy poco probable para acabar entre los ocho primeros.

Un jugador diferencial

El Real Madrid es plenamente consciente de que con Mbappé ha fichado al Cristiano Ronaldo de este tiempo. Nunca lo dudaron, por ello los siete años de espera están seguros de que han valido la pena. El salto de calidad que ha dado el conjunto blanco es notable y lo saben tanto en los despachos, donde nunca han dudado, como en el vestuario. Tanto Ancelotti como sus compañeros siempre han tenido claro que el galo les iba a aportar un salto de calidad que les permite pelear contra todos.

En el Real Madrid nunca tuvieron dudas de que Mbappé iba a encajar de esta manera tanto dentro como fuera del terreno de juego. En el campo le ha costado un poco más de lo esperado, pero ya es diferencial. Fuera de él, no tardó en ganarse a absolutamente todos con su humildad y sus ganas de cumplir su sueño de triunfar vestido de blanco.