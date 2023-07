Mbappé hace oídos sordos al PSG

Han pasado 12 días del ultimátum público de Al-Khelaifi, “o Mbappé renueva en dos semanas o tiene la puerta abierta”, y Kylian no se ha movido ni un milímetro de su idea inicial de cumplir el año que le resta de contrato con el PSG. Después de su carta-bomba del 12 de junio en la que renunció al año de ampliación unilateral de contrato, Mbappé aseguró que quería quedarse hasta junio de 2024 y su intención no ha cambiado.

Ni las presiones públicas y privadas del club parisino, ni la oferta de 500 millones por tres temporadas que le han puesto sobre la mesa desde Qatar han hecho cambiar de opinión a Mbappé. De momento. Tiene clara que su mejor estrategia es mantenerse firme en su intención de cumplir su contrato porque sabe que tiene la sartén por el mango. Si el PSG quiere venderle, la única forma será bajar el precio.

El gesto del pasado jueves de ponerse la camiseta del PSG en su regreso a Francia tras su tour vacacional por Miami, Camerún y Argelia, no fue casual. Mbappé quería que los fans parisinos vieran con sus ojos lo que llevaba tiempo diciendo con palabras: que quiere seguir en París.

Mbappé, en punto muerto

Mientras su situación parece enquistada y en punto muerto, Mbappé y su madre, Fayza Lamari, están dispuestos a escuchará al PSG cuantas veces le llamen, pero eso no significa que vayan a dar su brazo a torcer y aceptar una renovación que no se plantean. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de que Kylian y su familia consideran que su ciclo en París caduca en junio de 2024. Como muy tarde.

Eso sí, Mbappé no está dispuesto a permitir que Al-Khelaifi use los altavoces mediáticos de Qatar, como el diario Le Parisien, para echarle encima a la afición de El Parque de los Príncipes. Por eso va a responder a cada ataque público que reciba por parte del club con las declaraciones que sean necesarias. Caiga quien caiga y duela a quien duela.