Marcelo rescinde su contrato con el Olympiacos tras cinco meses en Grecia

El Olympiacos ha hecho oficial en la tarde de este sábado la marcha de Marcelo del conjunto griego tras solamente 10 partidos disputados y cinco meses en Grecia. El futbolista brasileño vuelve a Madrid sin equipo tras solamente 332 minutos disputados con el conjunto griego y tres goles anotados, todos ellos en Copa. El ex del Real Madrid no ha cuajado en el equipo de Míchel durante su corta etapa.

The entire #Olympiacos family would like to thank @MarceloM12 for his cooperation and presence in Olympiacos. The time he stayed with us was brief but enough to create everlasting bonds. He knows that in Greece, in Piraeus he will always have friends!#Marcelo #M12 #ThankYou pic.twitter.com/mo4r3kvrsW

— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) February 18, 2023