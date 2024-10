La ‘manía’ de Cuadra Fernández: vuelve a perdonar expulsiones a rivales del Real Madrid

Guillermo Cuadra Fernández volvió a perdonar la expulsión a un rival del Real Madrid. Y no es la primera vez que lo hace. En esta ocasión el protagonista fue Kiko Femenía, lateral derecho del Villarreal. El canterano del Hércules, con pasado en los filiales de Barcelona y Real Madrid, debió de ser expulsado por doble amarilla tras un codazo a Vinicius. El madridista se iba en velocidad y el del Villarreal le metió el cuerpo, sacando el brazo para pararle.

El árbitro madrileño –colegiado en Baleares para tener más opciones de pitar en Primera– señaló la falta, pero a pesar de la insistencia del delantero brasileño en que le mostrara la segunda amarilla, no lo hizo y decidió pasarlo por alto aunque era una acción clara de cartulina amarilla.

Vinicius trató de aprovechar un balón en largo hacia el área del Villarreal. Le iba a ganar la posición en carrera a Femenía, pero el lateral lo evitó metiendo el brazo. Le impactó con el codo, derribándole al suelo. El colegiado pitó la falta, pero no se llevó la mano al bolsillo. Todo, a pesar de las reclamaciones de los jugadores del conjunto blanco.

Parecía claro que Kiko Femenía vería la segunda tarjeta amarilla y sería expulsado, ya que el jugador del Villarreal cortó una contra prometedora con el codo, pero Cuadra Fernández decidió dejar sin sanción esa acción. El colegiado no estimó oportuno mandar a vestuarios al futbolista del conjunto visitante. Al ser una acción que no es de roja directa, sino sólo de amarilla, el VAR no podía entrar y el lateral español continuó en el campo.

Cuadra Fernández ya hizo lo mismo con De Paul

Esta no es la primera vez que Cuadra Fernández debe expulsar a un rival del Real Madrid por doble amarilla y decide no hacerlo. El árbitro madrileño ya hizo lo mismo en el derbi de Copa de la pasada temporada, disputado en el Metropolitano en el mes de enero. Rodrigo De Paul tenía una amarilla por cortar una salida de balón de los blancos cuando cometió una falta sobre Carvajal en el minuto 98 de la prórroga.

El centrocampista del Atlético de Madrid pisó al lateral madridista que acabó tendido en el suelo. En esta ocasión, el madrileño entendió que no había nada y decidió no señalar falta favorable al Real Madrid. Era la segunda cartulina para el futbolista rojiblanco, pero Cuadra no decretó nada. Al igual que en la acción de Kiko Femenía, al no ser una jugada de roja directa, sino sólo de amarilla, el VAR no pudo entrar.

No obstante, desde la sala VOR le avisaron de que el jugador le había pisado, no tocaba balón, y que ya tenía una cartulina amarilla que le mostró en el tramo final del segundo tiempo reglamentario por un agarrón, por sujetar y cortar un contragolpe del Real Madrid. Cuando el árbitro principal se da cuenta de que ya tenía una amarilla, optó por dejar la acción sin castigo.

Esta jugada desató la polémica, porque pudo marcar el devenir del encuentro, ya que el Atlético se quedaba con uno menos. Se generó tanto lío que filtraron el audio de la conversación entre el árbitro de VAR y el principal: «Cuidado, ojo. Tiene tarjeta. Abajo, se queja abajo. Le pisa, sí, sí, le pisa. ¡Qué va a ser tarjeta si toca el balón claramente! Le pisa un poquito. De Paul no tiene tarjeta. De Paul si tiene. Ah, sí, es verdad. Ah no. Sí, sí, si tiene. Si tiene, si tiene, si tiene tarjeta. Se la he cantado antes, por agarrón, por sujetar».