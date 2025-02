Maffeo cambia de objetivo: dice que Bellingham «es un falso» y alaba a Vinicius

Pablo Maffeo ha vuelto a cargar este miércoles contra un jugador del Real Madrid, y sorprendentemente no ha sido Vinicius. Y es que el lateral del Mallorca ha cambiado de objetivo y ha ido directamente contra Jude Bellingham después de todas las informaciones que están saliendo tras ser expulsado por Munuera Montero ante Osasuna en Pamplona el pasado fin de semana.

En una entrevista para el programa deportivo ‘La Zona 10’, Maffeo ha relevado las preferencias que tiene dentro de la plantilla del Real Madrid y el controvertido futbolista bermellón ha dejado en buen lugar al brasileño. «Me cae mejor Vinicius que Bellingham porque a Vini le ves que es caliente, pero el otro va por detrás. Si no te caigo bien, perfecto, pero me vienes de frente. Si vas de señorito y luego por detrás insultas… eres un falso», aseguró el defensa del Mallorca.

No se trata de la primera vez que Maffeo habló mal de jugadores del conjunto blanco. Cabe recordar las declaraciones que protagonizó el lateral contra Vinicius hace tan solo unos meses. «Sería en un mundo aparte, en una vida ficticia, pero creo que podría ser la pelea más vista de la historia. Creo que ganaría, no tengo ninguna duda, noquearía a Vinicius en 10 segundos».

El madridismo ya conoce de sobra que Maffeo, cada vez que tiene la oportunidad, pasa al ataque contra los jugadores del Real Madrid y hoy no desaprovechó la oportunidad de hablar mal de Bellingham.

Maffeo: «Ahora soy feliz»

Maffeo también habló sobre la situación actual en la que se encuentra en el Mallorca y quiso agradecer la confianza que le ha brindado esta temporada el entrenador Joseba Arrasate cuando su futuro estaba más fuera que dentro en la isla.

«Yo me quería ir porque sentía que aquí ya no estaba bien en lo personal. Llegó Jagoba y en la primera charla que tuve con él le dije que me quería ir. Gracias a él y a los compañeros se dio la vuelta a la situación. Ahora soy feliz», afirmó el zaguero.

Asimismo, Maffeo también reflexionó en la entrevista con la posibilidad de jugar en Europa con el Mallorca la próxima temporada: «El objetivo es salvarse y quedar de mitad de tabla para arriba, pero sí me haría ilusión».