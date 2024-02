Luis Enrique habla sobre Mbappé: «El club está por encima de cualquier jugador»

Luis Enrique compareció en rueda de prensa este viernes tras el bombazo de que Kylian Mbappé no continuará en el Paris Saint-Germain a partir de la próxima temporada. El entrenador español habló antes los periodistas en la previa al choque ante el Nantes este sábado, pero reconoció que no puede «decir nada» sobre el que es el tema del momento.

«Tenemos que motivarnos para enfrentarnos al Nantes. Entrenando vemos quién está con más o menos intensidad», comenzaba diciendo el entrenador español en unas declaraciones previas a la rueda de prensa para los canales oficiales del Paris Saint-Germain.

Después, la primera pregunta de los periodistas iba a ir sobre Kylian Mbappé, pero Luis Enrique fue tajante. «No puedo decir nada», comenzó. «Por zanjar esta información. Hasta que las partes implicadas se pronuncien, yo no pienso comentar nada. Y las partes implicadas no se han pronunciado. Ni ha salido públicamente de Mbappé ni de nadie del club. Cuando hablen las partes, os daré una opinión. El equipo está por encima de todos los jugadores. El club está por encima de todo y de todas las individualidades. Cuando se pronuncien las partes implicadas, yo, como entrenador, daré mi opinión», añadió.

Por otro lado, Luis Enrique quiso apartarse del caso Mbappé y quiso poner de manifiesto que lo importante es el equipo y el partido que tiene el equipo ante el Nantes este sábado para continuar una jornada más en lo más alto de la Ligue 1: «El ambiente del equipo es el normal previo a un partido de liga. Trabajo cada día en el presente y el futuro de este club».

Luis Enrique elude a Mbappé

Para finalizar, Luis Enrique volvió a evitar el tema de Mbappé y recalcó que no hablará hasta que el jugador o el propio club no se manifiesten al respecto: «No tengo nada que decir al respecto. Ya he dicho todo lo que tenía que decir respecto a esta pregunta».

Cabe destacar que la información llegó de diferentes medios de comunicación franceses, pero ni el Paris Saint-Germain ni el jugador francés hablaron públicamente. Por el momento se desconoce si alguna de las dos partes lo hará en las próximas horas, pero Luis Enrique ya ha dejado claro que no se manifestará hasta que sea oficial a todos los efectos.