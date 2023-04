Lucas Vázquez: «No hay que darle más vueltas, que nos sirva para el miércoles»

Lucas Vázquez atendió a los medios de comunicación a pie de campo tras la derrota del Real Madrid en el Santiago Bernabéu frente al Villarreal. El defensor madridista admitió que el equipo no había estado bien pero que siguen vivos en otras dos competiciones.

Derrota

«Ha sido un partido difícil y no hemos estado cómodos en ningún momento. Nos ha faltado tener la pelota que solemos tener y crear ocasiones, y nos ha costado adueñarnos del balón. Pero ellos en dos jugadas aisladas nos han remontado el partido. Nos ha faltado acierto en el último tramo».

Chip de la Champions

«Veníamos de partidos muy buenos y hoy no hemos estado bien. Nos sirve para meter ese chip para el miércoles. Pero no hay que darle muchas vueltas y que esto no vuelva a pasar».

Liga complicada

«La Liga está complicada, es obvio. Pero estamos vivos en otras dos competiciones, lo daremos todo y lucharemos por intentar ganarlas».