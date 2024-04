Lucas Vázquez lo volvió a hacer: el ritual en la tanda de penaltis que enamora al madridismo

Lucas Vázquez se ha convertido en un talismán para el Real Madrid en las tandas de penaltis. El jugador gallego es ya un seguro de vida desde los once metros y no solo no se esconde cuando llega ese momento tan importante, sino que protagoniza un ritual que enamora al madridismo y que siempre acaba en éxito.

Lucas asumió los galones y no se achicó cuando llegó la tanda de penaltis. El gallego salió en la primera parte de la prórroga, en el minuto 102 ante la lesión de Vinicius, pero tuvo al final mucha relevancia porque fue uno de los anotadores en la tanda de penaltis ante el Manchester City. Primero falló Modric, pero después marcaron Bellingham, Lucas, Nacho y Rüdiger.

Cuando a Lucas Vázquez le tocó su turno, en el que era el tercer lanzamiento del Real Madrid en la tanda, el lateral volvió a repetir el ritual que hizo en la final de la Champions del año 2016 ante el Atlético de Madrid. Es un ritual sencillo, pero tranquilizador. Un ritual que da suerte al Real Madrid y que además enamora a los aficionados del equipo blanco.

Tras fallar Kovacic su penalti, con una gran parada de Lunin, Lucas Vázquez cogió el balón y se puso a dar toques. Pese a toda la tensión que había en ese momento, con un pase a semifinales en juego, el veterano jugador del Real Madrid se lo tomó con tranquilidad y alegría. Antes de colocar el balón sobre el punto de penalti, Lucas empezó a dar toques con el esférico, una acción que recordó a la de aquella final en Milán.

Ese día, tras empatar también durante los 120 minutos, Lucas asumió la responsabilidad de tirar uno de los penaltis. Era toda una final de Champions y el gallego empezó a hacer malabarismos con el balón, una imagen ya icónica en el madridismo. Este tipo de situaciones son únicas, ejemplos de tranquilidad tanto para el propio jugador como para transmitir esa calma a sus aficionados. En ambos casos, en Milán y Mánchester, Lucas anotó de forma brillante sus penaltis.

Precisamente sobre ese ritual, Lucas Vázquez explicó tras el partido que había pasado «lo mismo que en Milán» y que él «estaba centrado en meter el penalti y ayudar al equipo».» Todos los que hemos lanzado lo hemos hecho muy bien. Además de haber hecho un partidazo, Rüdiger ha tenido la sangre fría de meter el quinto penalti», añadió el lateral del Real Madrid.

Lucas Vázquez, un líder en la plantilla

Antes de la tanda, Lucas Vázquez también asumió galones y hubo un momento en el que habló a sus compañeros. En el corrillo que se formó para preparar los lanzamientos de penaltis, el gallego tomó la palabra y tanto Ancelotti como el resto de futbolistas le escucharon atentamente. Tras ello, Lucas también habló con Lunin, héroe del Real Madrid en este partido, al que dio consejos.

«Estamos muy felices, veníamos a conseguir este pase a semifinales y lo conseguimos. Ha sido una noche dura en la que nos ha tocado sufrir. Hemos hecho un tipo de partido al que no estamos acostumbrados, pero el equipo ha demostrado carácter», comentó Lucas Vázquez ya al acabar el encuentro en el Etihad.

«Teníamos este plan en la cabeza, pasar a semifinales y en los momentos importantes este equipo siempre da la cara. Hemos demostrado carácter, humildad y un gran trabajo de todos». Además, Lucas Vázquez elogió al Manchester City: «Es un gran equipo y tiene un gran juego, pero en nuestra cabeza sabíamos que íbamos a tener nuestras opciones en el contraataque. Es el vigente campeón, uno de los grandes favoritos y los hemos eliminado. Estamos a dos partidos de una final y vamos a ir a muerte».