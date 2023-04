Lampard: «Tuvimos opciones, pero a este nivel, si fallas, el Madrid te puede matar»

Frank Lampard atendió a los medios de comunicación tras perder ante el Real Madrid en los cuartos de final de la Champions. Los blancos ganaron 0-2, mismo resultado que en el Bernabéu, para dejar a los ingleses fuera de la máxima competición continental. Lo intentaron, pero al final el 14 veces campeón de Europa se terminó imponiendo.

Ideas claves

«Pensaba que durante los primeros 60 minutos teníamos mucha energía y causábamos problemas. Sólo faltó el gol. Tuvimos la opción, pero a este nivel el Madrid te puede matar. El partido iba como quería. Un gol lo cambiaba todo».

Quejas al árbitro

«Dos minutos en el primer tiempo no era suficiente y creo que Militao merecía la expulsión».

Situación del Chelsea

«El Chelsea tuvo mucho éxito en los últimos 20 años. Otros clubes lo soñarían. Esta puede ser una temporada de transición. Hace dos años no tuvimos la Champions y ganamos la Premier. El nivel de hoy demuestra que se puede perder a pesar de jugar un gran partido. Ahora hay que demostrar el nivel en la Premier».

Palabras de Drogba

«Son comentarios de Dorgba».

Nivel del Chelsea

«La motivación tiene que ser la experiencia de jugar en el Chelsea. En la Premier tardan en acostumbrarse y luego florecen. Jugar aquí ya te obliga a ser competitivo todos los días. Hoy demostramos que podemos competir al máximo nivel. Será un proceso complicado, pero ahora nos toca tener resultados».

Motivación personal

«Es un placer estar aquí. Disfruto mucho, no me gusta perder. Tenemos tiempo para jugar juntos y mi desafío es acabar octavos. Hoy vi cosas que me gustaron. Hemos rendido a un gran nivel en el primer tiempo. Hay que ser competitivos en cada partido».

Fuera de la Champions

«La Premier cambia muchísimo. Ningún equipo tiene el derecho de estar en el top-4. Podemos construir las bases para donde queremos estar. La temporada no ha sido como queríamos, pero el club quiere estar a este nivel. Todos los clubes invierten. Hoy tuvimos una decepción, pero entendemos lo que hay que hacer para volver a tope. Sólo el trabajo del colectivo es la manera».