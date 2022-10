Carlo Ancelotti habló sobre el futuro de Toni Kroos en la rueda de prensa previa al encuentro que enfrentará en el Santiago Bernabéu a Real Madrid y Sevilla. “He hablado con él y está muy tranquilo. Lo pensará después del Mundial. Yo creo que va a seguir. Está muy bien y rindiendo a un nivel muy alto”, aseguró el entrenador madridista ante los medios de comunicación.

Kroos finaliza contrato el próximo 30 de junio y en su mano está continuar o no en el Real Madrid. De hecho, a sus 32 años, es posible que si decidiese no seguir cuelgue las botas. No obstante, el alemán está a un grandísimo nivel, está disfrutando del fútbol, sigue siendo importante y Ancelotti espera que acepte un año más de renovación. Igual piensan sus compañeros y el propio club, que estaría encantado de seguir contando con un jugador de época.

Lo que es seguro es que Kroos no tiene que pedir la renovación porque la tendrá encima de la mesa si así lo desea. Sólo tiene que querer. Siempre ha tenido claro que no se iba a arrastrar en un campo del fútbol y que colgaría las botas un día antes de que el deporte rey le dejase a él. Esto, por el momento, está lejos de suceder.

Cuando empiece el Mundial, Kroos, que se retiró de la selección, tendrá un mes para descansar, recuperarse y pensar. El plan es que al principio de 2023 se reúna con el club para tomar una decisión sobre su futuro, aunque Ancelotti siempre ha dejado muy claro cuál será la postura de una de las partes. “Sabe perfectamente lo que pensamos todos. No necesitamos empujarle, es tan inteligente y profesional que con cualquier decisión que tome seremos felices”, explicó tras el Clásico, donde el germano dio una exhibición.