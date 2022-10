Karim Benzema rindió homenaje a su ídolo Tupac para recoger el Balón de Oro

Karim Benzema no defraudó con su vestimenta en la gala del Balón de Oro. El delantero del Real Madrid y ganador del premio, emuló a uno de sus grandes ídolos, el rapero Tupac Shakur, donde habitualmente le recuerda en sus redes sociales. El jugador francés decidió adoptar un look de lo más elegante donde no faltó ningún detalle para parecerse lo más posible al artista estadounidense considerado como uno de los raperos más importantes e influyentes de la historia.

El ganador de este Balón de Oro 2022 es un gran amante de la moda y no desaprovechó esta gran cita para homenajear al cantante asesinado en 1996. Precisamente en ese mismo año, Tupac vistió de esa manera en los premios anuales de la música. Benzema utilizó un traje negro, con una camisa blanca y una especie de brazalete en el cuello color negro y un detalle en dorado.

El ariete del conjunto blanco es un gran enamorado del rapero americano donde publica numerosas reflexiones e imágenes icónicas en torno a su persona en redes sociales. De hecho, cuando se hizo oficial la renovación de Mbappé por el PSG, el jugador de 34 años publicó una imagen del artista difunto donde levantó un gran revuelo. El mensaje se podía leer entre líneas donde se hablaba de ‘traición’ por el no fichaje al Real Madrid y su decisión de continuar en París.