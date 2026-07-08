Juan Carlos Rivero anuncia el fichaje de Fran García por el Betis y lo ‘confunde’ con un cantante español

El Betis nos ha acostumbrado a innovar en su manera de hacer grandes anuncios. El de este miércoles no ha sido menos, ya que el club bético ha apostado por Juan Carlos Rivero, una figura reconocida en lo que se refiere al fútbol español, para comunicar el fichaje de Fran García procedente del Real Madrid.

Además, lo ha hecho con el ya conocido chascarrillo de sus lapsus en las retransmisiones de los partidos en TVE. Rivero anuncia la llegada del lateral izquierdo manchego al Betis, confundiéndolo, aposta, con el mítico cantante español Manolo García.

Hago pájaros de barro. pic.twitter.com/DEtgNB2lXa — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) July 8, 2026

«Hola, ¿cómo estáis? Un saludo muy cordial a todos los aficionados del Real Betis. Estoy muy contento del fichajazo que acabáis de hacer. Os va a venir muy bien. Es un fichaje extraordinario porque es un chaval con una gran experiencia, acostumbrado a la presión, y eso viene bien porque en el fútbol se pasa mal muchas veces», introduce.

«Muy contento de que hayáis fichado de lateral a este chico… Manolo García. ¿No es el de Último de la Fila? ¡Mucha suerte!», cierra, en claro tono de broma. La realidad es que el Betis, como bien dice Rivero, se lleva un gran jugador cuyo compromiso en sus tres temporadas como madridista ha sido inquebrantable.

Fran García sale para crecer

La llegada de Marc Cucurella y la presencia de otros dos laterales en la plantilla por su misma banda, Álvaro Carreras y Ferland Mendy, le dejaba en una situación difícil.

José Mourinho no contaba con él y Fran García quería seguir jugando en el fútbol español, por lo que el Betis es una opción maravillosa para continuar creciendo. Un equipo de Champions League que además necesitaba reforzar esa posición. El Real Madrid ingresa tres millones de euros por su canterano y se guarda el 50% de sus derechos.