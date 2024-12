Jesús Navas rompe a llorar al recordar la histórica despedida del Real Madrid: «No había visto nada igual»

Jesús Navas rompió a llorar antes de comparecer ante los medios de comunicación en la zona mixta del Santiago Bernabéu, donde recordó el precioso homenaje que hace escasas dos horas le había brindado el Real Madrid antes de jugar su último partido como futbolista profesional con el Sevilla. El ya ex jugador confesó que no había visto «nada igual en un campo rival», poniendo en valor el señorío del club blanco.

«Lo de hoy ha sido un espectáculo, no había visto algo así en mi vida en un campo rival. Ha sido una locura», decía justo antes de deshacerse en su llanto, recordando sus últimas carreras sobre el césped: «Esos últimos minutos no veía nada, estaba mirando al suelo recordando todos los momentos que he vivido, las alegrías que he dado a mi Sevilla y a mi selección. Hacer feliz a tanta gente creo que es algo único».

Jesús Navas, capitán del Sevilla que cerró su carrera deportiva este domingo en el partido de la jornada 18 de Liga, se mostró orgulloso y con «la tranquilidad» de «haberlo dado todo» y de «haber hecho feliz a tanta gente» durante su trayectoria, que finalizó ante el Real Madrid con un cariñoso homenaje en el Bernabéu.

💔 Imágenes sensibles para el corazón de los amantes del fútbol 🥹 Jesús Navas no puede contener la emoción tras haber jugado su último partido y rompe a llorar en plena entrevista 👏🏻 ERES EL MÁS GRANDE 👏🏻 🎥 @CarlosVicenteGB pic.twitter.com/5H9CYHyD1E — Radio MARCA (@RadioMARCA) December 22, 2024

«Los dos últimos minutos estaba ya muy emocionado. Son muchos días viviendo tanto cariño y amor de todo el mundo que uno explota. Me quedo con la tranquilidad de haberlo dado todo y haber hecho feliz a tanta gente», comentó en zona mixta.

Jesús Navas y su último día en el Bernabéu

«Lo que he vivido ha sido espectacular. Estaba recibiendo el cariño en todos los campos. Pero lo más importante es no haber cambiado desde el primer día. Dar las gracias al Real Madrid, al estadio y a su afición por el cariño porque ha sido impresionante», valoró sobre el homenaje que recibió en el Bernabéu, con un pasillo, una gran ovación y una camiseta del Real Madrid firmada por todos los jugadores del conjunto blanco recibida de manos del capitán Luka Modric.

«Me acuerdo de mi mujer, mi familia, mis padres, mis niños… Solo me queda decir gracias a todo el mundo y que los quiero mucho. He ido a saludarles, que han estado en todos los momentos, en los difíciles también, y me quedo con el trabajo de haberlo hecho bien y haber dado alegrías», señaló.

«Uno con lo que sueña es jugar con tu equipo, el Sevilla, con llegar a la selección. Todo ha pasado muy rápido. En el Manchester City pasé muy buenos años también, quiero darle las gracias a todo el mundo», recordó. Además, aseguró que guardará la camiseta de su último partido «con todo el cariño» y que «recordará» lo vivido en el Bernabéu «porque ha sido muy grande».