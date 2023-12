James desvela la conversación con Florentino que provocó su fichaje por el Real Madrid

James Rodríguez ha recordado su paso por el Real Madrid casi 10 años después de su fichaje. El centrocampista colombiano, después de convertirse en el máximo goleador del Mundial 2014, firmó con el conjunto blanco por unos 75 millones de euros. Ahora, el futbolista de 32 años ha desvelado las palabras de Florentino Pérez antes de decidirse por el club de Chamartín: «¿Qué quieres, dinero o gloria?».

«A mí me quería el PSG y el City. Ambos equipos llegaron con ofertas más importantes que la del Madrid, pero yo quería la gloria, quería el Real Madrid. Como el Real Madrid no hay nada. Florentino Pérez me llamo y me dijo para convencerme: ‘¿Qué quieres, dinero o gloria?’ y después yo le contesté que lo que quería era gloria. Él me respondió: ‘Bueno, pues está hecho», confiesa el futbolista que milita actualmente en el Sao Paulo de Brasil.

«Yo creo que las tres temporadas estuve bien, metí muchos goles, solo que la primera fue muy buena», explicó el jugador colombiano. «En las tres temporadas que estuve hice 40 goles y 42 asistencias. En la primera hice 17 goles y 18 pases. Para ser un volante… aparte que yo tenía tres compañeros que metían cuarenta goles cada uno y me dejaban un gol. Eran Bale, Karim y Cristiano que metía 65 goles por año», dijo.

En el Twitch de Pelicanger, James Rodríguez explica cómo es llegar con 23 años a un vestuario plagado de estrellas como es el del Real Madrid: «Yo llegué a ese vestuario y decía: ‘Qué montón de estrellas’. Yo tenía 23 años y decía: ‘Bueno, si me llegan a decir algo, yo fui goleador de la Copa del Mundo’. No, mentiras, siempre fui tranquilo, nunca quise líos con nadie, todos buena gente conmigo», recuerda. «Yo digo que cuando juegas con gente buena todo es mucho más fácil. Todo fluye. Si eres bueno, ya piensas que eres top».

El periplo de James en el Real Madrid se divide en dos. Lllegó en 2014 tras ser la sensación del Mundial de Brasil en 2014 y en su primer año logró anotar 17 goles y repartir 18 asistencias. Carlo Ancelotti era el entrenador del conjunto blanco y le dio un papel protagonista en su esquema siendo el gran surtidor de pases de la ‘BBC’ (Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo). Un año más tarde llegó Zidane al banquillo, en enero de 2016, y el colombiano dejó de ser el futbolista que encandiló al Santiago Bernabéu.

Aventuras por el mundo

Con el francés, James dejó de ser titular y tuvo que marcharse cedido en 2017 al Bayern de Munich. Ahí contó con la confianza de Jupp Heynckes y sí jugó los minutos que con Zidane no consiguió. Dos años más tarde regresó al Real Madrid pero ya nada fue igual. Finalmente abandonó el conjunto blanco en 2020 dirección Premier League, al Everton, para poner fin a una etapa de picos de rendimiento.

Estuvo un año en el club inglés, después abandonó Europa para comenzar una nueva aventura en Asia, en el Al-Rayyan de Qatar, más tarde regresó al viejo continente de la mano del Olympiakos y acabar finalmente en el Sao Paulo, su equipo actual.