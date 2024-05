Inédito: Valverde no jugó ni un solo minuto por primera vez en toda la temporada en Granada

Fede Valverde rompió este sábado su enorme racha sin parar de jugar en el estadio de Los Cármenes. El uruguayo no jugó ni un solo minuto del partido del Real Madrid contra el Granada en la jornada 35 de la Liga EA Sports, el primero de toda la temporada en el que no se calzó las botas y saltó al césped después de enlazar 50 seguidos disputados. Indispensable en el once de Carlo Ancelotti, el Halcón vivió una situación atípica para él que es quedarse en el banquillo durante 90 minutos.

Valverde es una pieza clave en el Real Madrid. El cambio de sistema de 4-3-3 a 4-4-2 en rombo, lejos de perjudicarle al retrasar algo su posición, le ha beneficiado para dar el relevo en un territorio conquistado por Luka Modric durante más de una década. Con un estilo de juego totalmente distinto, el uruguayo ha corrido por él y por todos sus compañeros en cada uno de los encuentros que había disputado el conjunto blanco hasta el día de hoy, en el que Ancelotti ha decidido darle un merecido descanso.

Sus números anotadores lógicamente han disminuido, pues si el año pasado marcó 12 goles y repartió siete asistencias, este sólo ha enchufado dos y ha dado los mismos pases de gol. Eso sí, Valverde ha sabido pasar perfectamente de jugar de extremo en la mayoría de ocasiones a ser un centrocampista más recuperador y ejecutor de transiciones al área que suelen llegar a buen puerto.

Con Toni Kroos de timón y Aurélien Tchouaméni o Eduardo Camavinga de pivote, el uruguayo ha sido un todoterreno que ha fraguado la mayor parte de acciones ofensivas de los rivales del equipo blanco y sobre todo se ha convertido en un jugador que cualquier club querría tener en sus filas. Todo esto con 25 años y en su sexta temporada como futbolista del Real Madrid, en la que está a un paso de levantar su segunda Champions League y ha ganado su tercera Liga en España.

El Real Madrid gana en Granada sin Valverde

El Real Madrid festejó el flamante campeonato de Liga cosechado la pasada fecha con una goleada por 0-4 ante un equipo descendido de forma matemática a Segunda División antes del comienzo del partido. Dos chispazos de calidad de Fran García y de Arda Güler sirvieron para adelantar al conjunto merengue en un primer tiempo igualado y sin apenas ocasiones, mientras que en la segunda mitad, que fue de absoluto trámite, los visitantes ampliaron su ventaja con un doblete de Brahim Díaz, el mejor de su equipo en un partido muy serio, solvente y efectivo de los pupilos de Carletto.

Con un once nuevo respecto al pasado partido ante el Bayern de Múnich, en el que solo repitió Antonio Rudiger, el Real Madrid salió perezoso ante un Granada valiente e impetuoso que jugó en los primeros minutos en el campo del equipo blanco, que mostró problemas para tener el balón en su poder. El técnico italiano equilibró el dominio a partir de hacerse con la posesión del balón, aunque sin llegadas peligrosas para ningún contendiente en un insulso primer cuarto de hora.