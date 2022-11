El Olympique de Lyon recibió a Karim Benzema y a su Balón de Oro con honores en el Parc Olympique Lyonnais antes del Lyon – Niza de la jornada 15 en la Ligue 1. El club francés recibió a su ídolo y ex futbolista con una increíble fiesta que dejó emocionado al jugador del Real Madrid.

Karim Benzema mostró su Balón de Oro a la afición que le vio crecer como futbolista justo antes de partir a Qatar con la selección francesa para disputar el Mundial. El Olympique de Lyon montó una fiesta increíble con todo el Estadio apagado, con música y con fuegos artificiales antes de su partido liguero ante el Niza.

Benzema mostró su galardón dorado, que le coloca como mejor jugador de la temporada pasada, a toda la afición del Lyon y se llevó una inmensa ovación que le dejó bastante emocionado e impactado. La afición local coreó el nombre de su ídolo y Karim devolvió el cariño tocándose el pecho.

«¿El Mundial? Sería uno de los mejores regalos de cumpleaños. Cada partido será una final. Tenemos muy buen grupo, vamos a ir partido a partido. Tuve algunos problemillas, nada grave. Todavía hay tiempo de aquí al 22. Estaré bien, preparado física y mentalmente», afirmaba Benzema en declaraciones a Amazon Prime.

«Es algo magnífico. Gracias a mi club el Real Madrid, que me permitió hacer realidad mi sueño, y al Lyon, mi club desde pequeño. Ellos están ahí, he escalado aquí, fue un momento excepcional. Es mi ciudad, el club que me permitió hacer realidad mi sueño al fichar por el Real Madrid. Ver a toda esta gente y la afición es extraordinario, me enorgullece de mi trabajo y sé que ellos están orgullosos de mí», concluía Karim sobre el Balón de Oro.