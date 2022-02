Horas decisivas para Karim Benzema. El Real Madrid se juega en San Mamés estar en las semifinales de la Copa del Rey y en estos momentos la presencia de uno de sus principales referentes está en el aire. El galo sigue avanzando en la recuperación de la lesión que sufrió en el isquio izquierdo ante el Elche, pero todavía no ha sido capaz de completar una sesión al mismo ritmo que sus compañeros sobre los campos 1 y 2 de Valdebebas. En el entrenamiento del miércoles se entrenó en solitario media hora aproximadamente sobre césped y, a continuación, se retiró al interior de las instalaciones para continuar con el tratamiento. Su presencia ante el Athletic está en el aire y el miércoles será el día clave para saber si puede o no ser de la partida. De momento no está descartado.

La presencia de Benzema es muy importante para Carlo Ancelotti. Karim es un jugador diferencial y ante el Athletic tiene un idilio goleador que ya ha demostrado hasta en cuatro ocasiones esta temporada. Marcó el gol de la victoria en el Bernabéu, hizo dos tantos en San Mamés y abrió la lata en la final de la Supercopa de España. Además, en los 27 partidos en los que se ha medido a los vascos ha hecho 18 dianas, siendo el equipo al que más veces ha marcado gol.

La duda de Ancelotti es si forzar o no a Benzema con la ida de los octavos de final de la Champions ante el PSG a la vuelta de la esquina, aunque parece complicado que tanto el entrenador como el segundo capitán asuman grandes riesgos. Karim sólo será de la partida ante el Athletic si está totalmente recuperado, si no es así se quedará en Madrid y su lugar lo ocupará Luka Jovic.